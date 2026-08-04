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Argentina se metió en semifinales y aseguró su participación en la Americup 2027

Las chicas le ganaron a Paraguay, 81 a 48, en el Sudamericano Femenino de Zárate.

Argentina derrotó esta noche a Paraguay, 81 a 48 en el Sudamericano Femenino que se disputa en Zárate y se clasificó a la Americup 2027 que se jugará en El Salvador.

La albiceleste se metió a semifinales, instancia que disputará el próximo sábado.

Este miércoles, en tanto, séra jornada de descanso, el jueves a las 21 cerrará la fase de grupos ante Uruguay, que ya no tiene chances, y esperará al perdedor de Venezuela-Brasil.

Julia Fernández fue la mejor, aportando 13 puntos.

Diana Cabrera, por su parte, anotó 10 unidades y bajó 12 rebotes, mientras que Melisa Gretter regaló 12 asistencias.

En el debut, Argentina había derrotado a Colombia, 66 a 42.

Los otros resultados de hoy: Colombia 83, Uruguay 65, también del grupo A, y por el grupo B, Venezuela 62, Chile 51.

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