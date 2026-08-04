Barracas ya confirmó técnico para la segunda parte de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El entrenador Mario Errazu volverá a dirigir en el ámbito local, tras acordar esta noche con la dirigencia de Barracas, que participa en la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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Errazu (58 años) llega en reemplazo de Albano Schneider, quien continuará dirigiendo divisiones formativas en El Nacional y, a la vez, volverá a jugar, en este caso con el celeste, la LBB Plata.

El flamante entrenador no dirigirá en el inicio de la segunda parte, cuando Barracas reciba este miércoles a Los Andes. El jueves comenzará a trabajar con el plantel.

Su lugar lo ocupará por este partido la entrenadora Viviana Albizu y el profe Tadeo Pérez, quien viene trabajando con el equipo.

Errazu dirigió por última vez a Los Andes, en 2022, y desde entonces estuvo alejado de la dirección técnica.

La fecha

Los otros partidos de la primera fecha de esta segunda parte, además de Barracas-Los Andes serán Bahiense del Norte B-Sporting, Pellegrini-Sportivo B, Bella Vista-Whitense, Caza y Pesca Huracán Médanos-Fortín Club (Pedro Luro) y Fútbol y Tenis (Buratovich)-Velocidad B.

El debut de Errazu será la segunda fecha, aunque Sporting y Barracas en principio no jugarán el domingo, ya que se pusieron de acuerdo para postergarlo.