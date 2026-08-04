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Barracas ya confirmó técnico para la segunda parte de la LBB Bronce

Mario Errazu será el reemplazante de Albano Schneider.

Mario Errazu volverá a dirigir en el ámbito local.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El entrenador Mario Errazu volverá a dirigir en el ámbito local, tras acordar esta noche con la dirigencia de Barracas, que participa en la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

Errazu (58 años) llega en reemplazo de Albano Schneider, quien continuará dirigiendo divisiones formativas en El Nacional y, a la vez, volverá a jugar, en este caso con el celeste, la LBB Plata.

El flamante entrenador no dirigirá en el inicio de la segunda parte, cuando Barracas reciba este miércoles a Los Andes. El jueves comenzará a trabajar con el plantel.

Su lugar lo ocupará por este partido la entrenadora Viviana Albizu y el profe Tadeo Pérez, quien viene trabajando con el equipo.

Errazu dirigió por última vez a Los Andes, en 2022, y desde entonces estuvo alejado de la dirección técnica.

La fecha

Los otros partidos de la primera fecha de esta segunda parte, además de Barracas-Los Andes serán Bahiense del Norte B-Sporting, Pellegrini-Sportivo B, Bella Vista-Whitense, Caza y Pesca Huracán Médanos-Fortín Club (Pedro Luro) y Fútbol y Tenis (Buratovich)-Velocidad B.

El debut de Errazu será la segunda fecha, aunque Sporting y Barracas en principio no jugarán el domingo, ya que se pusieron de acuerdo para postergarlo.

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