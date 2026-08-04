El descargo del capitán de Platense tras el escándalo: "Espero que tengan huevos y den la cara"

Platense fue goleado 4-0 por Talleres y el Estadio Ciudad de Vicente López explotó ante el mal presente del equipo, una situación que se desbordó cuando el capitán Nacho Vázquez estalló contra un par de plateistas y debió ser frenado por la seguridad.

Menos de 24 horas después, realizó un descargo en sus redes sociales y pidió disculpas.

"Gracias a todos por los mensajes, mi mamá está con un poco de dolor, pero no es nada grave. Pido disculpas por mi actuar. Ver a mi vieja pasando un mal momento en la tribuna donde dos personas la estaban agrediendo adelante de mis dos hijos me descolocó", explicó el defensor central del Calamar.

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"Espero que las dos personas tengan huevos y den la cara. El escudo y Platense por encima de todo. De esta salimos todos juntos. Platense y nada más", concluyó.