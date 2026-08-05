9 de Julio, a un paso: "Está la ilusión de jugar la Liga Nacional", aseguró Julián Turcato

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

9 de Julio jugará el próximo fin de semana en Mar del Plata, con el objetivo de acceder a una de las tres plazas a la Liga Nacional Femenina que otorgará el Final Four de la Liga Provincial.

Las representantes bahienses enfrentarán el sábado, a las 18, a Peñarol, mientras que en el siguiente turno jugarán el local Quilmes y Hogar Berisso (La Plata).

El domingo será la final y también estará en disputa el tercer puesto, clasificatorio a la LN.

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"De entrada sabíamos que íbamos a competir, lo teníamos claro. El año pasado jugamos la final con Peñarol y terminamos palo a palo", recordó el entrenador Julián Turcato, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Los equipos que se sumaron este año le dieron nivel al torneo", agregó.

A Peñarol le ganaron una vez en seis enfrentamientos que tienen en el historial entre ambos, estadística que no pone freno a la ilusión.

"Yo quiero ganar el torneo. Después, todo lo que pueda llegar a venir, bienvenido, pero jugamos para ganar el torneo", afirmó Turcato.

Así y todo es conciente de la juventud del equipo.

"La mitad del plantel está conformado por juveniles y tenemos seis mayores, que son menores de 28 años. Así que íremos manejando la ansiedad y los nervios. Lo bueno es que ya jugamos el año pasado. Creo que nos puede ayudar", reconoció el DT.

En el equipo hay un par de jugadores con experiencia internacional, como Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia.

"Tenemos muy buenas jugadoras, pero la realidad es que quienes ya compitieron a otro nivel todavía son muy chicas y necesitan un acompañamiento, pero está la ilusión de jugar la Liga Nacional y que un equipo de Bahía represente a la ciudad a nivel nacional", aseguró el DT.

Y se animó a más: "Creo que contra un equipo de mitad de tabla de Liga Nacional podemos competir".

Detrás de esta oportunidad hay mucho trabajo para generar recursos.

"Las chicas y los padres se han movido muchísimo estos meses, todo muy a pulmón, y continúa. Vamos a viajar el viernes para que las chicas puedan descansar, con el gasto que eso genera", contó.

En definitiva, la experiencia, por encima del resultado, sumará para continuar con el proyecto del femenino.

"Como club buscamos que las chicas puedan ser competitivas y que les sirva para seguir creciendo", explicó.

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