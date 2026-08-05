Bahía Blanca, bajo alerta amarilla por tormentas para este jueves
La advertencia rige durante la madrugada y la mañana, con ráfagas de hasta 90 km/h, posible caída de granizo y acumulados de entre 30 y 60 milímetros.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Bahía Blanca y la región, que regirá durante la madrugada y la mañana del jueves.
La advertencia alcanza a buena parte de la provincia de Buenos Aires y zonas aledañas. Según informó el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o localmente severas.
Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo, abundante lluvia en períodos cortos y frecuente actividad eléctrica.
En ese sentido, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque el registro podría ser superior.
Cómo estará el tiempo este miércoles
De acuerdo con el pronóstico de Satelmet, este miércoles se espera en Bahía Blanca una jornada nubosa y húmeda, con una temperatura máxima de 13 °C.
Durante la mañana, el cielo permanecerá nuboso, con viento leve del oeste-noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Hacia la tarde, las condiciones comenzarán a desmejorar: el cielo continuará nuboso y el tiempo se tornará inestable, con probabilidad de algunas precipitaciones. El viento será leve del oeste y rotará al sudeste. El índice UV se mantendrá en niveles normales y la visibilidad seguirá siendo buena.
Por la noche se prevé un cielo nuboso, con precipitaciones. Para la medianoche del jueves se estima una temperatura de 8 °C.
Las recomendaciones ante la alerta
Frente a la posibilidad de tormentas fuertes, el SMN recomienda:
• Evitar salir, especialmente durante los períodos de mayor intensidad.
• No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para evitar anegamientos.
• Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si comienza a ingresar agua en la vivienda.
• Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
• Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
• Si la tormenta sorprende al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.