Publican el poemario bilingüe wichí-español que ganó el Premio Poesía Indígena de Argentina

La editorial La Flor Azul incorporó a su catálogo de agosto Tañhi iyahinpho / Cuando despierta el monte, del escritor chaqueño Camilo Ballena, un poemario bilingüe en wichí y español que obtuvo el Premio Poesía Indígena de Argentina y propone un recorrido por la cosmovisión de ese pueblo originario a través de una mirada alejada de la tradición occidental.

Desde sus primeras páginas, el libro plantea un cambio de perspectiva sobre el monte chaqueño. "¿Cómo cuento el monte a quien nunca lo ha atravesado?", pregunta el autor en lengua wichí, para introducir una obra en la que la naturaleza deja de ser un escenario y se convierte en una entidad viva, donde cada raíz, árbol y sendero forman parte de una red de vínculos espirituales y comunitarios.

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Lejos de utilizar el monte como una metáfora, Ballena lo presenta como una presencia tutelar de la existencia humana. En esa concepción, hablar el idioma wichí implica también comprender una forma distinta de relacionarse con el territorio, ya que muchas palabras vinculadas con los ciclos naturales, los espíritus o las emociones poseen significados más amplios que sus equivalentes en español.

La obra fue distinguida con el Premio Poesía Indígena de Argentina, organizado por Diego Antico y Violeta Percia con el apoyo de La Flor Azul y diversas instituciones culturales y académicas de Argentina y Canadá dedicadas a la promoción de las lenguas y literaturas indígenas.

El jurado, integrado por las poetas Liliana Ancalao, Diana Bellessi y Yana Lucila Lema Otavalo, destacó la pertinencia cultural del poemario, su carácter bilingüe y el conocimiento vivencial del territorio que transmite el autor. También valoró la estructura, el ritmo, la síntesis poética y la profundidad espiritual y filosófica de la obra.

Nacido y criado en la región del Chaco, Camilo Ballena se formó en el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA), donde profundizó en la Educación Intercultural Bilingüe. En 2012 fundó la Editorial Wichi Lhomet, dedicada a difundir la producción literaria, musical y artística del pueblo wichí y a desarrollar materiales pedagógicos en esa lengua. Además de escritor, es músico y cantautor, con tres discos publicados. (NA)