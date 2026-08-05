Murió un preso en la cárcel de Saavedra que abusó de dos hermanas durante muchos años

Momento de la detención de Villegas en 2017, en Bahía Blanca.

Un detenido por abusar sexualmente de dos hermanas durante mucho tiempo en Bahía Blanca, falleció hoy a raíz de un supuesto infarto en la cárcel de Saavedra, donde cumplía una condena a 14 años de prisión.

Se trata del bahiense Antonio Ramón Villegas (65), que se descompuso aproximadamente a las dos de la madrugada en el pabellón colectivo donde estaba alojado.

Sus compañeros le aconsejaron que "caminara un poco", por eso dio una vuelta por el sector, se sentó en su cama y se desvaneció.

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Otros presos dieron aviso al encargado del pabellón y rápidamente trasladaron a Villegas al área de Sanidad del establecimiento carcelario para su atención.

Desde allí lo derivaron al hospital saavedrense, donde constataron su deceso.

Según fuentes oficiales, el hombre era diabético e hipertenso y no cuidaba su salud.

Abusos desde los 5 años

A fines de 2017 el Tribunal en lo Criminal Nº 1 bahiense había condenado a Villegas a cumplir la pena de 14 años de prisión, por los delitos sexuales contra dos niñas que quedaban a su cuidado.

Para la fiscalía, el nombrado sometió a una de las chicas entre los 5 y 20 años, en tres domicilios de Bahía.

Los abusos habrían consistido en manoseos y, de acuerdo con la denuncia, ocurrían a la mañana, cuando su madre se ausentaba del domicilio para ir a trabajar.

En el caso de la otra víctima, que al momento del juicio oral todavía era menor de edad, las agresiones sexuales se habrían cometido entre los 5 y 13 años, en dos de esas viviendas.

Villegas le habría exhibido a la chica revistas y videos pornográficos, además de manosearla y someterla a otras prácticas sexuales.

Durante el debate el fiscal Mauricio del Cero acusó a Villegas de abuso sexual gravemente ultrajante, promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y abuso sexual gravemente ultrajante.

Villegas había sido detenido en mayo de 2017, en esta ciudad.