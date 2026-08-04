Manuel Córsico ganó los 15K NB y ya se prepara para la media maratón de Buenos Aires

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Manuel Córsico continúa coleccionando victorias en un 2026 que lo tiene como gran protagonista del mediofondo nacional.

Esta vez, el atleta bahiense se adueñó de una nueva edición del NB 15K Buenos Aires con un tiempo de 45:29, siendo escoltado por Lautaro Iraola (45:56) y Laureano Rosa (46:51).

"Estuvo buena la carrera, había humedad y un poco de viento, pero bien. Estuvo tranqui porque algunos no fueron, está el Nacional de pista este fin de semana y se viene la media maratón, así que busqué sumar una carrera más", le contó Córsico a La Nueva.

La prueba femenina quedó en manos de Natacha Castaño (53:30), seguida de Mercedes Piredda (55:57) y Mariángeles Greco (58:02).

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Córsico, actual campeón nacional de medio maratón, venía de ganar los 10K de Choele Choel el domingo 12 de julio (32:26).

Previamente, encarriló un 2026 espectacular.

Comenzó el año logrando el tricampeonato en el Circuito de Reyes, en nuestras calles, la noche del 5 de enero, marcando 25:17 (son 8472 metros).

A las 48 horas se presentó en la largada de la 52° Corrida de San Fernando, la histórica competición que une Punta del Este con Maldonado, y frenó el cronómetro primero en 30:09 para los 10K.

Luego, el 17 de enero, conquistó por segundo año consecutivo los 10K de Mar del Plata, con una marca de 30:05.

Ya en febrero, el sábado 7, corrió los 8K de la Doble San Antonio en Piriápolis en 24:42 y llegó tercero detrás de Laureano Rosa (24:17) y Martín Cuestas (24:20).

Más acá, Córsico se quedó con la Supernova 10K y la media maratón de Santa Rosa.

En lo sucesivo alcanzó el segundo puesto en los 10k de la 50ª edición de la tradicional prueba Fiestas Mayas.

Y también se impuso en los 15k de la Adizero 2026, al finalizar el trazado en 44:52, dejando atrás a dos poderosos atletas como Ignacio Erario (45:18) y Joaquin Arbe (45:43),

Ahora, la media maratón de Buenos Aires

La organización de la Media Maratón de Buenos Aires (21k) confirmó el recorrido oficial para la edición que se celebrará el domingo 23 de agosto, un circuito plano y rápido que atravesará el corazón financiero, histórico y cultural de la Capital Federal.

Con punto de partida y llegada en el barrio de Palermo, la marea de corredores ocupará las principales avenidas porteñas desde las primeras horas de la mañana, lo que demandará un operativo especial de tránsito en la zona central

Para quienes compitan o necesiten planificar su movilidad por la ciudad, este es el trazado oficial tramo por tramo:

1. Salida y tramo hacia el centro

Largada: Figueroa Alcorta y Dorrego.

Continuación recta por Figueroa Alcorta hasta conectar con Carlos Pellegrini.

Giro en Corrientes descendiendo hacia el bajo.

2. Casco Histórico y Plaza de Mayo

Transición por Leandro N. Alem y empalme con Rivadavia.

Ingreso a la zona bancaria por Presidente Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte).

Desvío por Carlos Pellegrini hasta Belgrano, bajando por Presidente Julio A. Roca (Diagonal Sur).

Paso bordeando la Plaza de Mayo por Hipólito Yrigoyen hasta Paseo Colón.

3. Zona Sur y retorno por 9 de Julio

Tramo por Paseo Colón hasta el cruce con Independencia.

Subida por Independencia para empalmar la traza de la avenida 9 de Julio.

Recorrido completo por 9 de Julio en sentido norte hasta la cortada de Arroyo.

4. Tramo final y recta a la meta

Desvío por Arroyo hasta retomar Carlos Pellegrini.

Empalme con Del Libertador, transitando hacia la zona de parques.

Giro en Sarmiento para retomar finalmente Figueroa Alcorta.

Llegada: Figueroa Alcorta y Dorrego.