Bahía Blanca aportará dos representantes al sóftbol argentino en los Juegos Suramericanos

La Selección viene de ser plata en el Panamericano. Fotos: archivo-La Nueva.

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de sóftbol confirmó el plantel masculino que disputará en septiembre los XIII Juegos Suramericanos.

En la lista, compuesta por 15 jugadores, se encuentran los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Saenz, dos habituales en los últimos torneos con la celeste y blanca.

Si bien la organización de los Juegos recae en Santa Fe, habrá otras cinco ciudades que recibirán competencia. Entre ellas Paraná, sede por excelencia del sóftbol nacional, con su estadio Nafaldo Cargnel.

El mundialista, inaugurado en 1989, es el diamante más importante del país y fue sede de los Panamericanos de 1989 y 2022, de los Juegos Panamericanos 1995 (con sede principal en Mar del Plata), del Mundial Juvenil 2012 y del Mundial Sub 23 2023, entre otros grande eventos. Allí, del 15 al 19 de septiembre se jugará el certamen femenino y, a continuación, del 21 al 25, el masculino.

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El plantel completo para dicha competencia es el siguiente:

Federico Eder

Alan Peker

Alejo Muñoz

Fausto Siviero

Federico Olheiser

Francisco Lombardo

Nahuel Saenz

Ladislao Malarczuk

Khalil Luna

Luciano Biondi

Lucio Retamar

Manuel Godoy

Matías Etchevers

Pablo Migliavacca

Teo Migliavacca

En tanto, el cuerpo técnico integrado encabezado por José Guerninieri, Gustavo Guerninieri, Mariano Montero, Bruno Motroni y Duilio Scialacomo.

Quien es una fija en el seleccionado y esta vez no podrá estar es Juan Cruz Zara. El bahiense viene arrastrando una dolencia desde el Panamericano de Colombia en el que la Argentina alcanzó el subcampeonato. Allí, Zara sufrió una lesión en los ligamentos del dedo pulgar de la mano del guante (izquierda) y seguramente pasará por el quirófano para recuperarse.

Así, ambas ramas contarán con representantes locales ya que en el plantel femenino se encuentran Mariana Gorosito y María Florencia Salguero; mientras que Matías Jiménez, coach de estadística, integra el staff.

Olheiser y Sáenz ya saben lo que significa jugar en la Selección

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 (restan definir detalles...) serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)