Bahía Blanca aportará dos representantes al sóftbol argentino en los Juegos Suramericanos
Al igual que el combinado femenino, habrá dos de la ciudad en el conjunto masculino. El evento se desarrollará del 12 al 26 de septiembre y contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
La Confederación Argentina de sóftbol confirmó el plantel masculino que disputará en septiembre los XIII Juegos Suramericanos.
En la lista, compuesta por 15 jugadores, se encuentran los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Saenz, dos habituales en los últimos torneos con la celeste y blanca.
Si bien la organización de los Juegos recae en Santa Fe, habrá otras cinco ciudades que recibirán competencia. Entre ellas Paraná, sede por excelencia del sóftbol nacional, con su estadio Nafaldo Cargnel.
El mundialista, inaugurado en 1989, es el diamante más importante del país y fue sede de los Panamericanos de 1989 y 2022, de los Juegos Panamericanos 1995 (con sede principal en Mar del Plata), del Mundial Juvenil 2012 y del Mundial Sub 23 2023, entre otros grande eventos. Allí, del 15 al 19 de septiembre se jugará el certamen femenino y, a continuación, del 21 al 25, el masculino.
El plantel completo para dicha competencia es el siguiente:
Federico Eder
Alan Peker
Alejo Muñoz
Fausto Siviero
Federico Olheiser
Francisco Lombardo
Nahuel Saenz
Ladislao Malarczuk
Khalil Luna
Luciano Biondi
Lucio Retamar
Manuel Godoy
Matías Etchevers
Pablo Migliavacca
Teo Migliavacca
En tanto, el cuerpo técnico integrado encabezado por José Guerninieri, Gustavo Guerninieri, Mariano Montero, Bruno Motroni y Duilio Scialacomo.
Quien es una fija en el seleccionado y esta vez no podrá estar es Juan Cruz Zara. El bahiense viene arrastrando una dolencia desde el Panamericano de Colombia en el que la Argentina alcanzó el subcampeonato. Allí, Zara sufrió una lesión en los ligamentos del dedo pulgar de la mano del guante (izquierda) y seguramente pasará por el quirófano para recuperarse.
Así, ambas ramas contarán con representantes locales ya que en el plantel femenino se encuentran Mariana Gorosito y María Florencia Salguero; mientras que Matías Jiménez, coach de estadística, integra el staff.
Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 (restan definir detalles...) serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).
Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Todas las ediciones
1978 - La Paz (Bolivia)
1982 - Rosario (Argentina)
1986 - Santiago (Chile)
1990 - Lima (Perú)
1994 - Valencia (Venezuela)
1998 - Cuenca (Ecuador)
2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)
2006 - Buenos Aires (Argentina)
2010 - Medellín (Colombia)
2014 - Santiago (Chile)
2018 - Cochabamba (Bolivia)
2022 - Asunción (Paraguay)
2026 - Santa Fe (Argentina)
Calendario de eventos del ciclo olímpico
2026
12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)
31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)
2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)
23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)
2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)
2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)
V Juegos Suramericanos de la Juventud
2030
XIV Juegos Suramericanos
V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)
2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)
2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)