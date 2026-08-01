A 40 días de los Juegos Suramericanos, Rosario inició la cuenta regresiva oficial

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

A 40 días del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, uno de los eventos multideportivos más importantes de los últimos tiempos en nuestro país, Rosario, una de las sedes principales, puso en marcha hoy el Portal Suramericano frente al Monumento a la Bandera.

Lo mismo ocurrirá en los próximos días en Santa Fe capital y Rafaela, ciudades que concentrarán la mayor parte de los 43 deportes que desprenderán un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 (restan definir detalles...) serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Munro, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

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“Esto nos va a permitir dejar un legado con los mejores valores del deporte, la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo”, destacó el gobernador Maximiliano Pullaro. "Los Juegos serán un momento para mostrar Rosario al mundo y recibir con el corazón de la ciudad, mostrando con orgullo todo lo que podemos hacer", añadió el intendente Pablo Javkin.

También participaron del acto oficial otras autoridades políticas de la ciudad y la provincia, más los embajadores deportivos Vanina Correa, histórica arquera de la Selección Argentina de fútbol; Laura Del Colle, exarquera de Las Leonas; y Juan Ignacio Gallardo, deportista de karate.

El Portal Suramericano fue pensado para convertirse en una referencia permanente de Santa Fe 2026. Con más de 8 metros de altura, 7 metros de ancho y un reloj central de 3 metros de diámetro, identifica a Rosario, Santa Fe y Rafaela como ciudades sede de los Juegos y acompaña el camino hacia el inicio de la competencia.

Su diseño reúne distintos elementos que representan el espíritu deportivo. La estructura tiene la forma de la medalla oficial de los Juegos Suramericanos; en sus laterales luce la bandera argentina y la bandera de la Provincia, mientras que en la base incorpora un podio, símbolo de la premiación y del esfuerzo de los atletas. En el centro, el reloj se convierte en el protagonista de esta etapa final, marcando día a día el tiempo que falta para el inicio de los Juegos.

En Santa Fe, el reloj con la cuenta regresiva se encenderá el 16 de agosto, cuando la Antorcha Suramericana llegue a la capital provincial. Tres días después, el 19 de agosto, será el turno de Rafaela, también con la llegada de la antorcha. Así, cada ciudad sede tendrá su propio inicio de la cuenta regresiva hacia Santa Fe 2026.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)