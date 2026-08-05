Villa Moresino: detienen a un joven cuando caminaba con una pistola 9mm.

La Policía arrestó anoche a un joven de 19 años cuando se movilizaba a pie por el barrio Villa Moresino con un arma de fuego con numeración suprimida, pero sin cargador ni municiones.

Se lo identificó como Alexandre Agustín Cuevas, a quien interceptó personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), en medio de un operativo de control en la zona de Ángel Brunel y Juncal, sobre las 21.30 del martes.

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Además de la pistola 9mm., de marca Beretta, se le encontró un envoltorio con 10,2 gramos de marihuana.

El joven fue trasladado a la comisaría Primera y fue puesto a disposición de las UFIJ Nº 15, 19 y 7 de nuestra ciudad.