Juzgan a un hombre acusado de abusar de la nieta de su pareja en Pringles

Se pondrá en marcha hoy el juicio oral seguido a un hombre acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja en Coronel Pringles.

El debate se extenderá hasta mañana y es llevado adelante por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

El sujeto, quien se encuentra en libertad y no se identifica para preservar a la víctima, está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante (2 hechos) y abuso sexual simple.

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En el debate intervienen el fiscal Diego Torres y el abogado defensor Pablo Soteri.

En tanto, la familia de la víctima es representada por los letrados María Victoria Lassallette y Jorge Ignacio Otharán.

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, los sucesos (manoseos y otras prácticas) se produjeron en dos domicilios de aquella ciudad, aprovechando que la menor se encontraba residiendo junto a su abuela.

Uno de los episodios habría ocurrido en diciembre de 2018 (por entonces tenía 8 años la damnificada) y los restantes en febrero de 2021.

Voceros judiciales señalaron que está previsto que durante esta jornada se escuchen las declaraciones de los testigos y mañana se desarrollen los alegatos de las partes.