Problemas para Estudiantes antes de enfrentar a Boca: una de sus figuras no podrá jugar

Fernando Muslera fue desafectado de la concentración de Estudiantes este miércoles por un cuadro febril y no podrá enfrentar a Boca desde las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura, por lo que Fabricio Iacovich ocupará el arco del equipo dirigido por Alexander Medina.

La ausencia del experimentado arquero representa una baja sensible de último momento para el Pincha, que había planificado el encuentro con Muslera como titular y debió modificar el equipo durante las horas previas. En ese sentido, Iacovich quedó confirmado como su reemplazante y tendrá una nueva oportunidad desde el comienzo en uno de los partidos más importantes de la jornada.

El resto de la formación no sufriría cambios. Medina mantendría una defensa integrada por Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti.

En la mitad de la cancha jugarán Ezequiel Piovi y Alexis Castro, mientras que Joaquín Tobio Burgos se moverá por delante de ellos junto con Tiago Palacios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Fabricio Pérez acompañará en el ataque a Guido Carrillo, quien volverá a ser el principal referente ofensivo del conjunto platense.

De esta manera, Estudiantes formará con: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios y Fabricio Pérez; Guido Carrillo.

El encuentro se disputará desde las 19 en cancha de Huracán, donde Boca ejercerá la localía, con Nazareno Arasa como árbitro principal y Silvio Trucco a cargo del VAR.