Cómo sigue la causa entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

La causa contra Facundo Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, agravadas por el contexto de violencia de género, continúa con el análisis de las cámaras de seguridad aledañas y la toma de testimonios luego de su liberación tras permanecer más de 15 horas detenido.

El hecho ocurrió el martes a la madrugada cuando la Policía de la Ciudad y el SAME fueron alertados por una mujer que corría semidesnuda por las calles de Belgrano junto a un hombre. Minutos después se confirmó que se trataban del ex diputado y de la joven Candela Arizaga, quien en un comienzo dijo que había sido agredida por Moyano durante el consumo de estupefacientes.

De manera inmediata se detuvo al hijo de Pablo Moyano y se trasladó a Arizaga hasta el Hospital Pirovano donde se contradijo y señaló ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad que no había sufrido ninguna agresión.

Luego del allanamiento a la vivienda de Moyano y de su indagatoria en la sede de fiscalía, el ex sindicalista fue liberado y ante las cámaras expuso: “Está todo aclarado”.

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Mientras avanza el caso, se le impuso diversas medidas como, por ejemplo, una restricción de acercamiento en un radio de 300 metros y prohibición de cualquier tipo de contacto.

Cómo sigue la causa

Ahora, pese a la liberación de Moyano, la causa continuará con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el informe médico y el allanamiento, además de la toma de testimonios y la declaración de Arizaga con el objetivo de constatar si existió en algún momento la comisión de alguno de los delitos por lo que se encuentra acusado.

Un dato importante, conforme a lo explicado por el abogado Ignacio Barrios a la Agencia Noticias Argentinas es que la presunta privación ilegítima de la libertad es un delito de acción pública, por lo que el fiscal Julián Pistone puede continuar con la investigación, aunque la joven no sostenga una acusación.

Se espera que en las próximas horas se conozcan los primeros resultados de las pericias llevadas a cabo, las cuales serán fundamentales para determinar cómo seguirá la pesquisa.

En este sentido, se aguarda a saber si Diego Storto, el abogado de Arizaga, avanzará con alguna acusación formal o queja de las primeras horas de la causa. (N/A)