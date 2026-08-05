Preocupación por el aumento de despidos en concesionarias de la ciudad

El sector de ventas de automotores está sufriendo el impacto de la baja de consumo a nivel general y esto repercute directamente en la contratación y despidos de personal en concesionarias de la ciudad. Eduardo Gómez, secretario gremial de SMATA, habló esta mañana con LU2 donde afirmó que el proceso se está acelerando desde el año pasado, generando preocupación y alerta en la organización.

"En las concesionarias vienen hace un tiempito con despido a cuenta gotas, que es una, dos o tres personas, por mes y por ahí, en algunos casos intentan llegar a un arreglo o un acuerdo o algún retiro voluntario, pero se está dando de manera sostenida", indicó Gómez.

"Obviamente hay otras empresas que se resisten y tratan de sostener a sus trabajadores y trabajadoras pero llega un momento que ya es insostenible todo, y no le queda otra que empezar a hacer una reducción brusca porque en su momento nos fueron optando por despedir a uno, dos o tres, como llamamos nosotros, en cuenta gota".

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Consultado por los números confirmados en el último mes, Gómez fue claro, indicando que éste es mayor, porque solo pueden corroborar aquellos que están afiliados: "En lo que llevamos del mes de julio, abarcan entre 18 y 17 trabajadores y trabajadoras. Obviamente estos podemos asegurarlos porque pasan por el gremio, siempre hay algún arreglo particular o algún despido que los trabajadores que optan por no pasar por el gremio para que se le haga o se le verifique la liquidación final, y bueno, se quedan con su propio arreglo y no podemos registrarlo", expresó.

En cuanto a los motivos de los despidos la causa que esgrimen desde las concesionarias tiene que ver con la merma de la venta y la caída de consumo a nivel general: "En este momento la gente está priorizando el gasto en comida. Hay que entender que una plan de ahorro está en los 500 mil pesos aproximadamente y a eso hay que sumarle otros gastos. Teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo como sociedad a nivel general, es normal que se prioricen otras cosas y esto claramente tiene impacto directo en la venta y en los despidos", afirmó.

"Los despidos en concesionarias no son solo en los lugares de ventas, esta crisis impacta en los administrativos, en los talleres en todos los sectores que involucran a las empresas de venta de automóviles. Los vendedores son muy volátiles, siempre hubo despidos históricamente, hoy están en una concesionaria y mañana están en otra pero lo que sí preocupa más es que en algunos casos, por eso te hice mención, las empresas lo que tratan de hacer es sostener la parte de taller porque son las personas que más capacitan, en las que más invierten".

En cuento a la preocupación más grande para el Gremio, Gómez indicó que los talleres chicos que tienen uno o dos empleados en muchos casos están cerrando y tiene un impacto más grande que en una concesionaria que tiene más espalda para resistir momentos de crisis.

"Las pymes y los talleres privados, que tienen uno o dos trabajadores, que son mecánicos plenamente o habrá algún administrativo, son lo que más nos preocupan, porque es donde más vemos que le cuesta al trabajador o al mismo dueño del tallercito, que tiene que cerrar y tiene que hacerse responsable de la indemnización del trabajador, porque en los talleres chicos estamos hablando de gente de mucha antigüedad, y esta crisis se los está llevando a todos", finalizó.