Bahía Blanca mejoró sus niveles de vacunación, pero advierten que todavía falta

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Bahía Blanca mejoró durante el primer semestre de 2026 la cobertura de siete de las ocho vacunas utilizadas como referencia para evaluar el cumplimiento de los esquemas obligatorios.

La comparación se realizó con el mismo período de 2024. Los datos de 2025 no fueron tomados como referencia debido al impacto de la inundación que afectó a la ciudad.

Los mayores avances se registraron en las dosis de refuerzo y en las vacunas destinadas a adolescentes. La aplicación de la quíntuple de refuerzo, indicada entre los 15 y los 18 meses, aumentó un 60 % respecto de 2024. La triple bacteriana acelular correspondiente a los 11 años creció un 50 %, mientras que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) registró una mejora del 49 %.

En los tres casos, además, la cobertura alcanzada durante los primeros seis meses del año superó la meta prevista para ese período.

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También se observaron mejoras en otras vacunas del calendario. La triple viral de los 12 meses aumentó un 24 %; la primera dosis de la quíntuple, un 21 %; la BCG, un 10 %; y la hepatitis B, un 7 %.

No todos los indicadores, sin embargo, siguieron la misma tendencia. La triple bacteriana celular correspondiente al ingreso escolar fue la única de las ocho vacunas analizadas que registró un retroceso.

Su aplicación cayó un 50 % respecto del primer semestre de 2024 y, además, quedó por debajo de la meta establecida para los primeros seis meses de 2026.

Desde Región Sanitaria I destacaron que el balance del primer semestre es favorable, aunque advirtieron que todavía es temprano para evaluar el resultado del año completo. Las coberturas suelen disminuir durante la segunda mitad del calendario, por lo que los niveles alcanzados hasta junio pueden modificarse en los próximos meses, explicaron a La Nueva.

Por ese motivo, las autoridades plantearon sostener el trabajo durante el resto del año y evitar una lectura "triunfalista" de los resultados. El objetivo es mantener los avances, completar esquemas y alcanzar las metas previstas para diciembre.

Una mejora que también se observa en la región

La evolución positiva no se limitó a Bahía Blanca. El conjunto de la Región Sanitaria I también registró aumentos en las vacunas analizadas.

En algunos casos, incluso, las subas fueron mayores que las observadas en Bahía. La cobertura de la quíntuple de refuerzo creció un 85 % en la Región, mientras que la BCG aumentó un 21 %.

De esta manera, los especialistas indicaron que el primer semestre deja una señal favorable para Bahía Blanca, aunque todavía persisten desafíos. La ciudad muestra mejores niveles que en 2024 en la mayoría de los indicadores y logró superar las metas semestrales en varias vacunas. El desafío ahora será sostener esos resultados durante los próximos meses y, especialmente, recuperar la cobertura de la vacuna correspondiente al ingreso escolar.

Centros vacunatorios públicos

Centro de Salud Antonio Menghini, Centro de Salud Leandro Piñeiro, Centro de Salud Norte, Unidad Sanitaria Grünbein, Unidad Sanitaria Harding Green, Centro de Salud 9 De Noviembre, Centro de Salud Leonor Capelli, Centro de Salud Cabildo, Unidad Sanitaria Miramar, Unidad Sanitaria San Dionisio, Unidad Sanitaria del Centro Integrador Comunitario Spurr, Unidad Sanitaria Avellaneda, Unidad Sanitaria Bella Vista, Unidad Sanitaria Loma Paraguaya, Unidad Sanitaria Luján, Unidad Sanitaria Maldonado, Unidad Sanitaria Mariano Moreno, Unidad Sanitaria Pedro Pico, Unidad Sanitaria San José Obrero, Unidad Sanitaria Villa Bordeu, Unidad Sanitaria Villa Mitre, Unidad Sanitaria Villa Muñiz, Unidad Sanitaria Villa Rosas, Unidad Sanitaria Villa Delfina, Unidad Sanitaria Nueva Belgrano, Unidad Sanitaria Patagonia, Unidad Sanitaria René Favaloro, Centro de Salud César Milstein, Centro de Salud Dharma, Centro de Salud Héroes de Malvinas, Unidad Sanitaria Aldea Romana, Unidad Sanitaria Tiro Federal, Unidad Sanitaria Villa Esperanza, Unidad Sanitaria Villa Floresta y Unidad Sanitaria Villa Rosario.

Centros vacunatorios privados

Asociación Empleados de Comercio, Asociación Bancaria, Asociación Médica, Federada Salud, Hospital Español y Hospital Italiano.

Más información en: bahia.gob.ar/salud/centrosvacunatorios/.