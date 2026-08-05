El “Popi” Martínez, desde el otro lado: hoy necesita “esa mano” que él siempre dio

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Desde que lo conozco, siempre valoré su vocación de servicio. Estar a disposición de un compañero lesionado o juntar frutas y verduras en el popularmente conocido Mercado Thompson para distribuir, junto a grupos de amigos o vecinos, por los distintos merenderos de nuestra ciudad.

“Así es la vida”, suspira, desde su casa, mientras guarda reposo, Angel “Popi” Martínez, formado en San Francisco y con explosión fútbolística en Bella Vista (también jugó en Rosario y Comercial), quien hace un mes sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

Fue jugando para su querido club Los Azules, en Veteranos +45 de la Liga Confraternidad, cuando apenas iban 10 minutos del clásico frente a “Los Colorados”.

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“Me jodí solo, fui a tirar un centro atrás y sentí como un piedrazo en la pantorrilla, me di vuelta enseguida buscando un culpable pero la pierna me empezó a arder y me di cuenta que era algo más grave que un golpe”, resumió quien a nivel local sostuvo 504 partidos en Primera división.

“De la cancha me llevaron al hospital Municipal, pero la obra social me empezó a dar muchas vueltas y por eso estoy recibiendo la ayuda del fútbol de Bahía”, sostuvo el volante de 47 años, operado hace 11 días por el doctor Carlos Canova en el hospital Italiano.

De la mano del club Los Azules y con el slogan “Juntos por nuestro compañero”, el próximo 16 de este mes se realizará una cena benéfica “para saldar la operación y recuperación” del “Popi”. Más datos y detalles en la foto del flyer.

“Ahora estoy con yeso, sin mover la pierna, y en tres semanas puedo arrancar con la rehabilitación. Es la primera lesión seria que tengo en mi carrera, y me viene a pasar en este momento donde disfruto del fútbol desde otro lado. Pero bueno, a aguantar”, reaccionó el muchas veces apodado, en estas páginas, como “El Angel del gol”.

Pronta recuperación.