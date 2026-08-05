Pasó julio y Colapinto se quedó con un premio: la mejor maniobra del mes en la F1

Franco Colapinto volvió a recibir un importante reconocimiento en la Fórmula 1. Tras su destacada actuación en el Gran Premio de Bélgica, el piloto argentino fue elegido por los fanáticos como el autor de la mejor maniobra del mes de julio.

La votación, organizada por la propia Fórmula 1 a través de sus canales oficiales, tuvo un claro dominador.

El argentino obtuvo el 56% de los votos, muy por encima del resto de los candidatos, confirmando el impacto que generó su espectacular doble sobrepaso.

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La acción ocurrió en Spa-Francorchamps, donde Colapinto sorprendió al superar en una misma maniobra a Liam Lawson y Pierre Gasly.

Durante la transmisión oficial la maniobra apenas pudo apreciarse en una ventana secundaria, pero las cámaras onboard mostraron luego toda la precisión del movimiento, que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.