El Comando de la Tercera División del Ejército Argentino comunicó que el Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín" visitará Bahía Blanca en los próximos días.

Puntualmente, señaló que una sección de 13 integrantes de la Escolta Presidencial llegará a la ciudad entre el domingo 16 y el martes 18 del corriente.

La presencia de estos integrantes se dará en el marco del 176º aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.

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"Dentro del cronograma de actividades, participarán del acto oficial a realizarse el día lunes 17 de agosto en el Parque de Mayo, recorrerán escuelas y lugares de recreación", indicó el Comando en un escrito firmado por el Mayor Gonzalo Cuello, secretario general.

El General San Martín comprendió que la lucha por la libertad requería más que habilidades militares; necesitaba hombres imbuidos de un profundo amor por la patria y un sentido inquebrantable del deber. Por eso, no solo entrenó a sus soldados para el combate, sino que también cultivó en ellos los valores que serían la columna vertebral de su ejército.

Desde el épico Combate de San Lorenzo en 1813 (el bautismo de fuego), el Cruce de los Andes (1817), hasta la decisiva batalla de Ayacucho en 1824, los Granaderos a Caballo estuvieron en el frente de cada escenario de la lucha por la libertad y la defensa de la patria. Participaron en innumerables campañas y acciones de guerra, acumulando un impresionante récord de 22 condecoraciones en apenas una década.

En 1909, durante la presidencia del Doctor Figueroa Alcorta, se le confiere la misión de ser Escolta Presidencial, y se construye un cuartel especialmente para los granaderos sobre la Barranca del Plata, en una variante del Art Nouveau francés.

Actualmente, el Regimiento está formado por cuatro escuadrones montados: Riobamba, Junín, San Lorenzo y Maypo. Son los que habitualmente se ven en los desfiles, escoltas y paradas militares. Se lucen en sus caballos alazanes y criollos, evocando a aquellos valientes que hace más de 200 años cruzaron los Andes para liberar a medio continente.

Los escuadrones a pie, Chacabuco y Ayacucho, tienen la misión de proporcionar seguridad a la máxima investidura del Poder Ejecutivo Nacional, tanto en la Casa de Gobierno como en la Residencia de Olivos. Entre las funciones que realiza el Escuadrón Ayacucho, se encuentra la seguridad presidencial en Casa de Gobierno, la custodia de los restos del Libertador en el mausoleo en la Catedral Metropolitana, el izamiento y arrío de la Bandera Oficial de la Nación en la Plaza de Mayo y la participación en todos los actos de ceremonial que se realizan en la Casa Rosada y en la Catedral. Además, este escuadrón tiene a cargo la custodia del Sable del Libertador en el Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama.

Por su parte, la Fanfarria Militar Alto Perú va montada en caballos tordillos y se caracteriza por poseer instrumentos de viento fabricados en bronce, y grandes timbales transportados en caballos robustos.

También existe un Destacamento de Granaderos en la ciudad de Yapeyú que custodia el solar natal del Libertador, y otro en San Lorenzo, ciudad de Santa Fe, donde tuvo lugar el bautismo de fuego del Regimiento el 3 de febrero de 1813. Además, el Regimiento tiene la misión de custodiar la casa del Libertador en Boulogne-sur-Mer, Francia, donde pasó sus últimos años de vida.