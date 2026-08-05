Javier Milei retoma su agenda internacional con visitas oficiales a Ecuador y Colombia

El presidente Javier Milei encabezará esta semana una nueva gira regional que incluirá actividades bilaterales en Ecuador y la asistencia a la toma de posesión del mandatario electo de Colombia, todo en el marco de la consolidación de sus vínculos con líderes políticos de Latinoamérica que comparten su ideología.

Según la agenda oficial distribuida por Presidencia, la actividad del jefe de Estado en el exterior comienza el miércoles a las 20:00. A esa hora, el economista viaja a Quito, Ecuador. Al día siguiente, a las 11:00, participará de una jornada de trabajo y encuentros oficiales junto al presidente de dicho país, Daniel Noboa.

Posteriormente, a las 18:00, la comitiva presidencial se trasladará a la ciudad de Cali, Colombia, donde Milei hará escala para encarar la segunda parte de su periplo internacional.

Porque el viernes 7, a las 09:00, el mandatario argentino asistirá a la ceremonia de asunción del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumirá la jefatura de Estado del país cafetero.

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Con este viaje, el Presidente busca continuar afianzando las relaciones bilaterales y la sintonía política con los gobiernos de la región que comparten sus ideas, en una gira que se extenderá hasta el fin de semana antes de su regreso a Buenos Aires.

El mandatario, previamente, estuvo en Brasil para apoyar al candidato opositor a Lula da Silva, Flavio Bolsonaro, y ratificó que busca ser un líder regional de derecha y propulsor de las “ideas de la libertad”, como mencionó. Y prevé otros dos destinos internacionales más antes de que termine el año.

Esta gira por países afines en lo ideológico se da en el momento más álgido del enfrentamiento diplomático con Brasil, el socio comercial más importante en la región. (N/A)