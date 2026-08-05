El Papa había recibido a Milei en el Vaticano el pasado mes de junio (Foto Presidencia)

Un comunicado de parte de la Oficina del Presidente ofició como confirmación oficial por parte del ejecutivo nacional del arribo del Papa León XIV a la Argentina para el próximo noviembre.

El Gobierno celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina. La Oficina del Presidente destacó que “la visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional” para la Argentina y para todos los argentinos.

Remarcaron que “la decisión de visitar a los argentinos de Su Santidad el Papa León XIV responde a la invitación oficial formulada por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, la cual fue entregada personalmente por el Canciller, Pablo Quirno, durante la misión oficial realizada al Vaticano en febrero del presente año”.

Destacaron que el Gobierno le garantizó a la Santa Sede “todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica” y que “el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra trabajando de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y Conferencia Episcopal Argentina para la organización de la visita”.

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Aseguraron que la Argentina “está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.

El canciller Pablo Quirno celebró en su cuenta de X la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina: “Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica. El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos”.

Entusiasmo de Javier Milei por el viaje del papa

El presidente Javier Milei se venía mostrando muy entusiasmado con la posibilidad de que el papa León XIV visite el país, algo que no lograron ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández con el papa Francisco.

En perfecta sintonía con su jefe, el canciller le entregó en mano al pontífice hace un par de meses la carta de invitación de rigor, trámite que bien podría haber cumplido el embajador ante la Santa Sede. Hasta escribió días pasados un insólito tuit en el que “anticipa”, simpáticamente, la supuesta concreción de la visita antes de fin de año, causando perplejidad en la Secretaría de Estado del Vaticano, que es la que anuncia los viajes papales.

Tanto entusiasmo no se corresponde con la enorme brecha de muchas de las posturas que enarbola el presidente con las del catolicismo en general y de los últimos papas en particular. Con solo mencionar sus diferencias con la Doctrina Social de la Iglesia —como buen libertario— alcanza, comenzando por su rechazo al concepto de justicia social (aunque tiene una coincidencia no menor en la condena al aborto). Diferencias que fueron más manifiestas durante el papado de Francisco por el perfil del argentino, que lo llevaron a calificarlo de “comunista”. (TN)