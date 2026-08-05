Cuáles son las provincias con mayor morosidad y cuáles muestran los mejores niveles

La Rioja, San Luis y Catamarca lideran el ranking de deudas impagas, con hasta un 23,9% de morosos. (Foto: Freepik)

La Rioja es la provincia con el mayor porcentaje de deudas impagas del país, con una tasa de mora del 23,9% sobre el total adeudado. Le siguen San Luis (22,2%), Santa Cruz (21,9%), Catamarca (21,5%) y San Juan (20,5%).

En el otro extremo del ranking aparece La Pampa, con apenas 9% de morosidad. Detrás se ubican la Ciudad de Buenos Aires (11,7%), Entre Ríos (13,3%), Santa Fe (14,3%) y Córdoba (15%).

Los datos surgen del Mapa de la Deuda, una herramienta interactiva desarrollada por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) junto con la Fundación Friedrich Ebert (FES), elaborada con información oficial de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) actualizada a junio de 2026. El relevamiento considera en situación de mora a los deudores con atrasos superiores a los 90 días.

Lisandro Mondino, integrante del CEC, explicó a TN que existe “una disparidad muy notoria en términos geográficos entre regiones urbanas”, como el conurbano bonaerense, Rosario y el Gran Rosario, la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, donde las tasas de mora superan el 20%, y regiones vinculadas con la agroindustria o de mayores ingresos, como el interior de Buenos Aires, gran parte de Santa Fe y Córdoba o los barrios del norte de la Ciudad de Buenos Aires.

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Según el especialista, esa brecha “puede asociarse directamente con el desempeño de los diferentes sectores económicos en estos años”, en referencia a las diferencias entre la agroindustria y actividades como la industria, el comercio y la construcción.

En la Ciudad de Buenos Aires, el 81% de la población adulta registra algún tipo de deuda, aunque solo el 11,7% se encuentra en situación de mora. El dato refleja una realidad distinta a la de otras jurisdicciones, donde menos personas acceden al crédito, pero una proporción mayor presenta atrasos en los pagos.

La desigualdad también se observa dentro de la propia Ciudad. En barrios del sur, como Villa Soldati, la morosidad ronda el 20%, mientras que en zonas del norte, como Coghlan y Colegiales, oscila entre el 8% y el 10%.

De cara a los próximos meses, Mondino no prevé una mejora del panorama. “Hay un problema con el ingreso disponible de la población”, sostuvo. Explicó que, en el mejor de los casos, los ingresos apenas acompañaron la inflación, mientras que tarifas, transporte y combustibles aumentaron por encima de ese nivel, “forzando a las familias a elegir entre comprar comida o pagar las cuotas”. (TN)