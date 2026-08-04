ANDIS: fijaron fecha para peritar los audios de Diego Spagnuolo

El juez federal Ariel Lijo dispuso que el peritaje sobre las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, comience el 26 de agosto a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.

Lijo ordenó avanzar con la medida pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz y tras la postergación del peritaje originalmente previsto para el 22 de julio.

El análisis buscará determinar el origen y la autenticidad de los audios en los que se habla de sobornos y sobreprecios, grabaciones que contribuyeron a destapar la investigación por presuntas maniobras de corrupción en el organismo.

Los peritos deberán verificar si los archivos presentan manipulaciones, cortes o ediciones posteriores e identificar si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, como la clonación de voz o la síntesis automática.

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Spagnuolo, a través de su defensa, confirmó que no aportara una muestra de su voz por entender que dicho acto vulnera la garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.

Como alternativa, el fiscal Franco Picardi propuso utilizar como material de cotejo cuatro entrevistas que Spagnuolo concedió a distintos medios de comunicación.

La fiscalía sostiene, además, que los audios no iniciaron la causa ni fueron empleados para construir la acusación ni para solicitar los procesamientos de Spagnuolo y de otros integrantes de la presunta asociación ilícita. (TN)