Ley de Tierras: una legisladora participaría de la sesión en el Senado de manera virtual por su avanzado embarazo

La titular del Senado, Victoria Villarruel, autorizó a la senadora Anabel Fernández Sagasti a participar "de manera remota o virtual, con voz y voto" de la sesión convocada para este jueves.

De todos modos, la medida deberá ser aprobada por los legisladores presentes que participaran del debate sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La resolución de la Presidencia del Senado establece que la conexión a distancia de la legisladora se realice desde el palacio de la Legislatura de la provincia de Mendoza. De esta manera, la oposición se aseguraría un voto en contra de la Ley de Tierras en un escenario de ajustada paridad.

La senadora mendocina del bloque justicialista había presentado un pedido para sesionar de manera virtual debido a que cursa un embarazo de 32 semanas y, por indicación médica, no puede realizar viajes de larga distancia, tanto por tierra como por vía aérea.

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"Estoy muy feliz de que la vicepresidenta haya entendido el pedido y esté autorizada a votar el jueves en una sesión muy importante, donde quieren vender todas nuestras tierras, a través del modo virtual. Esto es ad referendum. Hoy estoy autorizada, Lo que puede hacer la Cámara es rechazarlo el jueves", expresó Fernández Sagasti.

"Si yo me tomo licencia no asume otro senador, ese voto se pierde. Y renunciar no me parece justo. Y tampoco darían los tiempos para que asuma otro senador. Yo no estoy enferma, no estoy imposibilitada de votar ni de debatir. Me parece injusto que una mujer del interior tenga que decidir entre cuidar su embarazo o defender los derechos políticos míos o de mi provincia", agregó la senadora. (C5N)