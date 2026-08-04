Ravier afirmó que el Gobierno nacional aplicará sanciones por el paro portuario

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este mediodía que el Gobierno aplicará sanciones a los trabajadores portuarios por el paro en los servicios de practicaje que mantiene paralizadas las terminales fluviales de todo el país en rechazo a un decreto desregulador firmado por el Poder Ejecutivo.

“No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir”, afirmo el funcionario en su habitual conferencia de prensa de los martes en la Casa Rosada.

Agregó que el conflicto se originó porque “el Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia, se busca permitir que puedan entrar nuevos ‘jugadores’ (al sector portuario) con precios más competitivos para lograr un costo menor”.

El vocero se refirió de ese modo, ante una pregunta del periodismo, al paro en el servicio de los denominados ‘prácticos’, que asisten a los barcos de gran porte en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, por lo que el tráfico permanece interrumpido tras la implementación del Decreto 690/2026, que desreguló el reglamento vigente para la actividad desde 1991.

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“La desregulación, que es parte de un proyecto que se debe enviar al Congreso, se aprobó con un decreto para adelantar los tiempos y que los costos logísticos bajen. Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de mantenerlo. No tengo detalle sobre las sanciones, pero van a ocurrir”, subrayó.

Más adelante, y ante otro cuestionamiento, aseguró que el Gobierno no es “insensible” ante los altos niveles de endeudamiento crediticio de las familias argentinas, y dijo que el Poder Ejecutivo “está preocupado” por esa situación, pero no la resolverá con un “plan platita” como la administración anterior.

“No somos para nada insensibles, estamos preocupados por esto, pero hay una solución en marcha entre privados”, manifestó.

Ravier puntualizó que “esto es un contrato entre privados” para lo cual “hay soluciones de mercado”, y mencionó que “los bancos se está sentando con sus clientes en mora para darles refinanciación a plazos más largo y con tasas más bajas. El Estado puede ayudar con la estabilidad”.

“El presidente Milei dijo que si pretendemos ayudar a los que las están pasando mal poniendo (plata) del bolsillo de otras personas, eso viola un derecho de propiedad, no vamos a darle un plan platita a la gente que la pasa mal para dar una solución parcial, ese modelo ya lo vivimos y nos llevó a la miseria total”, enfatizó.

Describió seguidamente que “más del 50% de la gente llegó a estar por debajo de la línea de la pobreza y estuvimos más de 12 años sin crecimiento económico, con un alto nivel de inflación de más del 200%, casi hiperinflación, producto del plan platita”, añadió.

Además, el vocero rechazó que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se encuentra en tratamiento en el Senado pueda afectar la soberanía del país, al eliminar restricciones para que extranjeros adquieran tierras.

“No afecta de ninguna manera la soberanía, cualquier extranjero que compre tierras deberá respetar nuestras leyes”, dijo y agregó que “los derechos de propiedad privada son la base del progreso y el crecimiento” de un país.

Finalmente dijo no tener información sobre la posibilidad de que el Presidente vuelva a viajar a Brasil para apoyar la campaña electoral de Flavio Bolsonaro.

“Nuestro presidente es un líder en la región para todos los candidatos que buscan ampliar la libertad de las personas. Los Bolsonaro son personas alineadas a esto. No tengo información si va a viajar a Brasil, pero sí que hay un apoyo los Bolsonaro”, subrayó. (NA)