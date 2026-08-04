“Hacen falta 50 años de liberalismo, no de Milei”, planteó el Presidente

El presidente Javier Milei sostuvo que el liberalismo "no depende de una sola persona" y aseguró que aspira a pelear por la reelección, pero no busca perpetuarse en el poder.

"Es una pelotudez hablar de mileísmo. Hacen falta 50 años de liberalismo, no de Miei. El liberalismo no depende de una sola persona”, sentenció el mandatario que competirá en 2027 por otros cuatro años de gestión.

En otro pasaje de la entrevista, el libertario arremetió con dureza contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a la que definió como una adepta de María Estela Martínez de Perón, y si bien sostuvo que no se arrepiente de haber compartido fórmula presidencial, admitió que se trató de "un error".

"Villarruel no será de nuevo la Vice. No se me ocurre eso de incorporar en la fórmula a kirchneristas ni a partidarios de Isabel Perón. No me arrepiento. Es un error, que elegí mal, elegí mal, qué le voy a hacer", afirmó.

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Por otra parte, sostuvo que el exmandatario Mauricio Macri llevó al diputado Miguel Ángel Pichetto en la fórmula en 2015, al que definió como "el protector" de Cristina Kirchner, para "polarizar" con el peronismo, aunque descartó estar enojado con el titular del PRO.

"Es una condenada. Está presa. ¿Qué va a hacer el Gobierno? No haber hecho nada y eso derivó en que vaya presa. En otros gobiernos se llevaron a la formula al protector porque le servía para polarizar", cuestionó luego de criticar a la dos veces presidenta Cristina Kirchner.

En la misma línea, amplió: "La lógica que tienen la gente que rodea a Macri no descarto que pueda pensar en esos términos".

Asimismo, negó estar enojado con Macri y planteó que si lo solicita volvería a recibirlo en la quinta de Olivos como estilaban durante la primera etapa de la administración. "No estoy enojado con Macri. Sigo teniendo un gran afecto, un gran agradecimiento porque nos ha dado un apoyo muy importante y eso lo agradezco", destacó.

"Aprendí mucho de él. Uno toma lo que cree que le sirve y también está el proceso decisorio de uno. Hay muchas cosas de Macri que han sido de utilidad", remarcó Milei además en declaraciones al La Casa Streaming.

Por último, el libertario volvió a revelar que tiene un conjunto de opciones para nombrar un candidato a vicepresidente en 2027, y aunque no dio nombres, se mostró elogioso de Patricia Bullrich. "Es algo que está abierto, depende de la evolución de la política", subrayó.

"Respecto de Patricia, el lugar que decida ocupar para mi va a estar bien. Tengo un gran afecto. Estuvimos reunidos ayer por temas de la agenda legislativa. Le tengo afecto y la admiro. Estoy orgulloso de que sea parte del mejor gobierno de la historia que está cambiando a la Argentina", concluyó el mandatario. (NA)