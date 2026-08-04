Propiedad privada: Santilli confirmó la intención de Bullrich de ponerle un tope al límite de compras de tierras

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que el Gobierno busca ponerle un tope a la compra de tierra por parte de los extranjeros, dentro de la Ley de Propiedad Privada que se tratará el jueves en el Senado.

Así lo expresó Santilli en diálogo con radio Rivadavia: "Está poniendo un límite parecido en la región, sin ir más lejos me voy a Brasil. Pero esperemos a la conferencia que dará Patricia (Bullrich) que va a anunciar los cambios. Estoy convencido que avanzará".

Sobre el tope, dijo que sirve para ampliar el espectro de inversiones. "Primero sostener la inviolabilidad de la propiedad privada y, segundo, mejorar la participación hace que atraiga mayor inversión", agregó Santilli.

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"Estabilidad macro trae inversión. ¿Qué falta? Por supuesto. La Argentina es un gigante que estaba dormido y pisado; hoy está saliendo muy fuerte hacia arriba", reflexionó el ministro coordinador del gobierno del presidente Javier Milei.

La agenda de la mesa política

La reunión en Balcarce 50 está agendada desde las 13 y será encabezada por Karina Milei. La mesa la integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich; el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem.

Allí se cerrará el acuerdo con las fuerzas aliadas y los gobernadores dialoguistas de elevar del 15% al 25% el límite para la venta de tierras, uno de los puntos más resistidos del articulado de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto ya acumula 16 borradores.

El giro en la negociación pasaría de una propuesta original que buscaba eliminar casi por completo los límites y restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, a fijar un tope mayor al vigente, que hoy es del 15% (artículo 8 de la Ley 26.737). El nuevo borrador establecería un límite del 25% “por provincia”, con autorización tanto del Poder Ejecutivo nacional como del gobierno provincial correspondiente. El texto también prevé la prohibición de compra por parte de personas jurídicas con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo autorización expresa de la provincia y la Nación, y establece que esa potestad no podrá delegarse en un funcionario con rango menor a secretario de Estado.

La estrategia de la senadora Bullrich se habría impuesto a la del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor de la redacción original, que había resistido los cambios. El antecedente inmediato es el cuarto intermedio del 16 de julio, cuando el oficialismo decidió postergar el tratamiento en el recinto por los reparos de Sturzenegger a las incorporaciones sobre la potestad de las provincias. (N/A y TN)