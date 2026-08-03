Inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde: el fiscal podría ampliar el pedido de indagatoria

La fiscalía federal que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero comenzó a analizar en profundidad el informe pericial patrimonial incorporado recientemente al expediente y evalúa ampliar el pedido de indagatoria contra el exintendente de Lomas de Zamora.

La decisión se analiza luego de detectar supuestas inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos relevados, la aparición de supuestos testaferros abonando viajes al exterior y distintos movimientos económicos que, según la Justicia, todavía no tendrían una explicación suficiente.

El fiscal Sergio Mola trabaja sobre la pericia contable y analiza sumar nuevos elementos a un eventual requerimiento ante el flamante juez Rodriguez Ponte, que reemplazará a Luis Armella. Entre los puntos bajo revisión aparecen pagos en efectivo, gastos en viajes y hoteles, operaciones patrimoniales y movimientos vinculados a la situación económica de Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici durante el período comprendido entre 2010 y 2023.

Según fuentes vinculadas al expediente, el informe presenta diferencias entre los ingresos declarados y los gastos detectados. También se mencionan pagos realizados en efectivo que, según la investigación, no contarían con documentación suficiente para reconstruir el origen del dinero utilizado.

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Entre las observaciones que analiza la fiscalía aparecen US$ 231.683 correspondientes a pasajes abonados por un tercero identificado como Armando J. Ríos. De acuerdo con la investigación, los funcionarios judiciales evalúan si esa persona pudo haber actuado como un supuesto testaferro de Insaurralde.

Otro de los puntos bajo análisis es el préstamo de US$ 250.000 que Jesica Cirio declaró haberle realizado a Insaurralde. Desde la Justicia cuestionan que ese monto pueda explicar la totalidad de los gastos observados y consideran que la operación podría formar parte de una maniobra destinada a justificar fondos cuya procedencia todavía se investiga.

La defensa del exfuncionario había pedido el cierre de la causa al sostener que ese préstamo permitía justificar los gastos cuestionados y que, al tratarse de un matrimonio, debían contemplarse los ingresos de ambos integrantes de la pareja.

El informe contable incorporado al expediente determinó que Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401 durante el período analizado, mientras que los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141. La pericia consignó un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos declarados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales detectadas.

La investigación también puso el foco en los viajes realizados durante esos años. Según la pericia, Insaurralde gastó US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, además de $14.313.904 en ese mismo período. En el caso de Cirio, se registraron US$136.068 en pasajes y otros $7.635.046, mientras que también se relevaron $35.158.185,84 correspondientes a gastos del grupo familiar en viajes.

Para avanzar con el análisis, Mola se reunirá con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) con el objetivo de terminar de evaluar los números y definir los próximos pasos dentro del expediente.

La causa además cuenta con un nuevo juez a cargo: Luis Rodríguez Ponte, recientemente designado en el cargo durante el gobierno de Javier Milei.

La línea de investigación por los videos con dólares

En paralelo al análisis patrimonial, la Justicia continúa con otra línea de investigación vinculada a los videos en los que aparecen fajos de dólares en un vestidor. Los investigadores buscan determinar si el material es real, cuándo fue grabado, dónde se registró y quién era el dueño del dinero mostrado en las imágenes.

Según la información incorporada al expediente, los videos se habrían grabado en abril de 2023. La Justicia también confirmó que hubo modificaciones en la mansión ubicada en Fincas San Vicente y analiza si ese lugar fue donde se registraron las imágenes.

Durante las inspecciones oculares realizadas en el departamento de Jesica Cirio, en Las Cañitas, y en la propiedad de San Vicente, los investigadores detectaron diferencias entre los vestidores relevados y el ambiente que aparece en los videos difundidos.

En la mansión de San Vicente, donde se ubicaba el vestidor, los investigadores encontraron “silloncitos y una mesa”, elementos que serán comparados con las imágenes para determinar si se trata del mismo lugar. La Justicia todavía debe establecer la tasación final de la propiedad.

El expediente también incorporó un estudio para determinar si los videos presentan algún tipo de manipulación. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) fue convocada para analizar la autenticidad del material.

Entre los próximos pasos de la causa figuran determinar si los videos son auténticos, establecer la cantidad total de dinero que aparece en las imágenes, precisar si fueron grabados en la mansión de San Vicente y definir quién era el verdadero dueño de los fondos exhibidos.

La investigación contra Insaurralde comenzó a tomar impulso tras la difusión del viaje que realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023 y luego incorporó nuevas líneas de análisis vinculadas tanto al patrimonio del exintendente como a los videos con dólares. (con información de TN)