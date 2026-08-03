"El peronismo va a expropiar lo que sea necesario”, aseguró un gobernador justicialista

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a cargar contra el presidente Javier Milei y aseguró que un futuro gobierno peronista revisará las decisiones adoptadas durante la gestión libertaria, incluso con posibilidad de impulsar nacionalizaciones y expropiaciones si así lo consideran necesario.

“Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”, afirmó el mandatario riojano.

Quintela también cuestionó con dureza al jefe de Estado y dijo no comprender el respaldo electoral que recibió. “Yo todavía no comprendo cómo la sociedad argentina ha votado así. Me avergüenza no poder tener un presidente con características. Ni una sola política ha aplicado en beneficio de la sociedad argentina, en un solo sector social que se haya beneficiado”, sostuvo.

Al referirse a la marcha de la economía, el gobernador rechazó los indicadores que el oficialismo presenta como señales positivas. Consultado sobre variables como la inflación, el consumo y el tipo de cambio, respondió: “Es mentira, es falso. Totalmente falso”.

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Las declaraciones se producen mientras Quintela intenta consolidarse como uno de los referentes de la reorganización del peronismo con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, ese proceso convive con diferencias internas que quedaron expuestas durante un encuentro político realizado en La Rioja el último viernes.

Para esa reunión habían sido invitados, entre otros dirigentes, el diputado nacional Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Mientras el líder de La Cámpora asistió al encuentro, Kicillof no viajó debido a compromisos de agenda previamente asumidos.

Máximo Kirchner, en tanto, aprovechó su intervención para destacar el acercamiento político con Quintela, pese a los enfrentamientos que ambos sectores habían protagonizado durante la disputa por la conducción del Partido Justicialista en 2024.

“Estoy acá con un compañero que hace dos años iba a competir con Cristina por la conducción del PJ Nacional”, afirmó desde el escenario, en referencia al gobernador riojano. Desde aquella interna, ambos espacios protagonizaron distintos gestos de acercamiento, entre ellos visitas de Quintela a Cristina Kirchner y reuniones partidarias que contribuyeron a recomponer el vínculo.

Durante la entrevista, el gobernador riojano también planteó que el armado electoral hacia 2027 podría exceder los límites del peronismo. En ese sentido, aseguró que mantiene conversaciones con distintos sectores políticos.

“Estamos conversando en todo. Podríamos encabezar la lista con una fuerza que sea de acuerdo a la mayoría del peronismo, que pueda ser un candidato que tenga la capacidad de liderar y de gobernar el país con una mirada de futuro”, señaló. Además, indicó que existen diálogos tanto con dirigentes del kirchnerismo como con referentes socialistas.

Más allá de la ausencia de Kicillof, la reunión realizada en La Rioja contó con representantes de distintos sectores del peronismo. Entre los asistentes estuvieron los senadores Eduardo “Wado” De Pedro y Juliana Di Tullio; la diputada Cecilia Moreau; el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano; y el titular del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez. En representación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio vinculado al gobernador bonaerense, participó Cristina Álvarez Rodríguez.

Las críticas de Quintela hacia Milei no son nuevas. Días antes, luego de la controversia generada por declaraciones del Presidente sobre su par brasileño Lula da Silva, el mandatario riojano publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó que Milei tiene “un profundo desequilibrio emocional para conducir los destinos del país”.

El planteo del gobernador también coincide con un debate legislativo que volverá a ocupar un lugar central esta semana. El Senado tiene previsto retomar el jueves 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El proyecto propone flexibilizar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y endurecer el régimen de desalojos. (con información de TN)