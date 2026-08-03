Milei volvió a cruzar a Villarruel: “Es una opositora, replica los argumentos kirchneristas”

El presidente Javier Milei redobló las críticas contra su vice Victoria Villarruel y reavivó la tensión interna en la cúpula del Gobierno: “Es intrascendente, es una opositora del gobierno".

“Con las declaraciones que hace parece replicar argumentos kirchneristas, eso (las expresiones de la Vice) generaron tensión en Londres, hubo comunicación con ese país", manifestó el líder libertario.

El Presidente además salió al cruce de las críticas de su Vice quien lo había tratado de loco: “Me encanta. Antes de cambiar la realidad, tildaron de loco: los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas".

El mandatario también cuestionó a Villarruel por haberse mostrado con los gobernadores kirchneristas Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja) y también por el encuentro que mantuvo con la expresidenta Isabel Perón en su casa de Madrid.

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“Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas casta como Insfrán, Quintela... o, digamos, abrazarse a Isabel Perón, que es la economía del Rodrigazo, es decir, que multiplicó por seis la inflación, que multiplicó por seis los pobres y que, políticamente, era el modelo de la Triple A. Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, lo tomo como un halago", consideró.

Las declaraciones de Victoria Villarruel que escalaron la tensión en el Gobierno

A mediados de julio Villarruel volvió a asociar el partido entre Argentina e Inglaterra con la Guerra de Malvinas. Tras la victoria de la Selección por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026, publicó un video con imágenes de soldados argentinos durante el conflicto de 1982 y sostuvo que “no era un partido más”.

A través de sus redes sociales, la titular del Senado celebró la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la final y destacó a los autores de los goles. “¡Argentina finalista del mundo! Gracias, Enzo; gracias, Lautaro; gracias, Selección argentina por darnos una alegría más. ¡No era un partido más!”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado por un video con imágenes de militares argentinos durante la Guerra de Malvinas. En la grabación, se ve a soldados marchando y haciendo gestos desafiantes frente a la cámara, una elección que refuerza el vínculo simbólico que Villarruel viene estableciendo entre el partido contra Inglaterra y el histórico reclamo argentino por la soberanía de las islas.

La publicación llegó apenas un día después de otro mensaje que había generado repercusiones políticas y diplomáticas. En la previa del encuentro, la vicepresidenta había calificado a los británicos como “piratas usurpadores” e “invasores”, y aseguró que el choque ante Inglaterra trascendía lo deportivo.

Mientras que la semana pasada la titular del Senado expresó una “genuina preocupación” por el comportamiento del Presidente, en una serie de mensajes en la red social X: “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”. (con información de TN)