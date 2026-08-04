La Libertad Avanza propone eliminar el Senado bonaerense para crear una Legislatura unicameral

La Libertad Avanza pretende que el Senado bonaerense deje de existir en el corto plazo y de esa forma la Legislatura provincial funcione de manera unicameral, es decir sólo con diputados.

Así lo expresó el titular del espacio de la provincia de Buenos Aires y diputado nacional Sebastián Pareja, quien fundamentó la iniciativa en la necesidad de que los fondos de la Cámara legislativa se usen para los habitantes del distrito.

El referente libertario utilizó su cuenta de X para dar a conocer su idea con una serie de críticas a la gestión “kirchnerista”

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“La Provincia de Buenos Aires está en crisis desde hace años. Abandono, desidia y un relato que ya no resiste la realidad”, planteó.

Y sostuvo que la solución no pasa por aumentar la cantidad de legisladores en la Cámara alta como pidió el oficialismo provincial.

“Mientras colapsan la salud, la educación y la seguridad, al kirchnerismo no se le ocurre mejor idea que proponer un aumento de la cantidad de legisladores en ambas cámaras”, lanzó.

Por eso, expresó que la fuerza que gestiona “es coherente con su historia”.

“Con sus intenciones de salvarse de por vida en el Estado, a costa del esfuerzo de quienes pagamos impuestos y siempre encuentran recursos para sostener a la política. Que la casta esté en orden, aunque vivamos cada vez peor”, indicó el dirigente.

Pareja además comentó que el Partido Justicialista “chocó con la realidad” y que “la sociedad quiere a la casta afuera”.

“Estamos cansados de sostener bancas y contratos políticos mientras el Estado provincial abandona sus funciones esenciales. Por eso vamos a eliminar el Senado bonaerense y usar esa montaña de plata para volver a priorizar lo básico y devolvérsela a quienes lo financian con sus impuestos”, enfatizó. (NA)