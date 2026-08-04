Fentanilo adulterado: la Justicia detuvo a dos exfuncionarias encargadas de organismos de control

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y la ex jefa del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecon Fumado, fueron detenidas este martes en el marco de la causa que investiga las muertes derivadas del fentanilo contaminado.

Fuentes del caso informaron que efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo tres allanamientos tras la orden del juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata.

El arresto de Bisio se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, al tiempo que Mantecón Fumado se presentó espontáneamente junto a su abogado en la dependencia policial.

El Gobierno aceptó la renuncia de Bisio al cargo de la ANMAT -asumió en diciembre de 2023- en enero mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, mientras que Mantecón Fumado fue directora del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue apartada de manera preventiva.

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Ambas exfuncionarias se ocupaban del control de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., investigados por el opioide contaminado y pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro. (NA)