Fentanilo mortal: revelan que ocultaban contaminación bacteriológica para vender igual

La causa por la mayor tragedia sanitaria de la historia argentina, vinculada a 173 muertes por el consumo de fentanilo contaminado, sumó declaraciones que confirman un patrón de fraude sistémico en la producción. Nuevos testigos revelaron que Laboratorios Ramallo ocultaba resultados de contaminación bacteriológica para no frenar la venta del fármaco.

Según se cita en el informe del periodista Andrés Klipphan en Infobae, la nueva testigo detalló ante el juez Ernesto Kreplak la cadena de negligencia y falsificación.

El testimonio describe cómo los protocolos de esterilidad (que exigen 14 días de análisis) eran acelerados por "órdenes de arriba" para priorizar la venta. Lo más grave es la prueba del ocultamiento:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Contaminación Venta: La testigo relató que, aun cuando los análisis daban positivo para contaminación, "se sabía que se vendían igual", con la justificación de que "había que vender".

Desaparición de Pruebas: Los resultados microbiológicos positivos se anotaban en cuadernos que "desaparecían" cuando había rumores de inspecciones de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

La nueva declaración, sumada a los testimonios previos y a los chats internos incorporados al expediente, fortalece la hipótesis de que las irregularidades no fueron errores aislados, sino

un sistema sostenido para mantener la producción aun cuando fallaban los controles.

La investigación de Kreplak ya tiene 14 procesados —incluyendo dueños y directores— acusados de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, un caso que ya es equiparado a las tragedias de Cromañón y Once.