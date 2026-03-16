Milei asistirá este martes por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel

El presidente Javier Milei asistirá este martes al acto por los 34 años que se cumplen del atentado a la Embajada de Israel, perpetrado por la organización terrorista islámica Hezbolla y que provocó la muerte de 29 personas.

La conmemoración comenzará a las 14.50 en Arroyo y Suipacha, donde el 17 de marzo de 1992 un coche bomba explotó e hirió a más de 250 personas.

Milei participará del homenaje junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios.

"La primera vez no se olvida" es el lema del acto que se llevará a cabo este año. El objetivo de la campaña es visibilizar y recordar el primer ataque terrorista ocurrido en la Argentina. Entre los difuntos hay ciudadanos argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, italianos e israelíes, al tiempo que también fallecieron un taxista, un sacerdote, una mujer alojada en un geriátrico y obreros que trabajaban en edificios aledaños.

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Dos años después, el 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue el escenario de otro atentado en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron gravemente heridas.

La causa

Hasta hoy no hay imputados ni condenados en la causa, pese a que fue investigada por la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales como el FBI y la agencia de inteligencia Mossad de Israel.

En abril de 2024, un tribunal federal en Argentina declaró que Irán y Hezbolla estaban detrás del ataque, habiendo “organizado, planeado, financiado y ejecutado” el ataque.

Dicho tribunal implicó a una serie de antiguos y actuales políticos y militares iraníes, varios de los cuales tenían inmunidad diplomática en aquel momento.

En la lista también nombraron a varios funcionarios argentinos por “manipular evidencia e intentar encubrir el crimen”. (con información de NA)