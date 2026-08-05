El Suteba bahiense levantó las medidas de fuerza pero este jueves realizará una jornada de protesta

Aunque la asamblea bahiense del Suteba resolvió levantar las medidas de fuerza tras el paro de 48 horas que afectó el reinicio de clases, el gremio docente dispuso para este jueves la realización de una nueva jornada de protesta, en contra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, que propone facilitar los desalojos exprés, eliminar los topes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y restringir la capacidad del Estado para expropiar bienes, entre otros aspectos.

"Desde SUTEBA Bahía Blanca, y según lo votado recientemente en asamblea, se resuelve realizar una jornada de protesta el jueves 6/8 para posicionarnos en contra de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La tierra no se vende, no se quema, no se entrega. Defendemos nuestros bienes comunes, nuestra soberanía y el derecho de las futuras generaciones", indica el comunicado difundido a través de las redes.

"Nos encontramos en SUTEBA (Las Heras 361) a las 15 hs para armar carteles. Concentramos para marchar a las 17 hs en Plaza Rivadavia. Se entregará constancia gremial para la jornada", completa el texto del sindicato.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La jornada afectará el dictado de clases en el turno tarde de numerosos establecimientos públicos de nivel Inicial, Primario y Secundario de la ciudad, aunque el impacto dependerá del nivel de adhesión de los docentes en cada institución.

De esta manera el calendario escolar acumulará 20 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas- impulsadas por los diferentes gremios.

El Suteba Bahía Blanca realizó cuatro paros en marzo (los días 2, 3, 9 y 10); tres en abril (17, 21 y 29); otros tres en mayo (7, 12 y 20); tres en junio (9, 18 y 30); dos en julio (14 y 15); y uno en lo que va de agosto (martes 4).

A esas jornadas se suman las 48 horas de huelga llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio) y el paro nacional de la CTERA (3 de agosto).