Multitudinaria asamblea de SUTEBA decidió levantar el paro docente

Con gran concurrencia se determinó levantar la medida de fuerza en el SUTEBA local tras 48 horas de paro docente y continuar con el plan de lucha, proponer una asamblea de delegados a Provincia y analizar los pasos a seguir en el mediano y corto plazo.

Según indicaron fuentes del gremio, la concurrencia fue de más de mil docentes para decidir como iba a continuar las medidas de fuerza. El gremio reunió a las bases en el CEF125 donde se votó por la no continuidad con la medida de fuerza, pero el refuerzo del plan de lucha.

"La convocatoria no nos sorprende, ya habíamos reunido a dos mil compañeros y compañeras para elaborar este plan de lucha de 48 horas. En Bahía Blanca tuvimos una adhesión del 90% a la medida que fue a nivel nacional con la participación de todos los gremios y organizaciones. Ayer se continuó con lo propuesto con varias actividades en donde se consolidó la idea de una lucha general de todo el sector educativo, tanto docente, como no docente, en esta situación de crisis que estamos viviendo", aseguró Daniela Rodríguez, Secretaria de Educación de SUTEBA.

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La asamblea del día de la fecha tuvo como principales puntos tomar una decisión sobre los pasos a seguir y consolidar los conceptos de la educación como un derecho y no como un servicio, además de pedir por la recomposición salarial y la inversión en infraestructura.

Entre las resoluciones, se llegó a un acuerdo para tener una reunión de delegados, proponer a las seccionales Multicolor un plenario provincial de delegados de escuela, apoyar y construir una movilización a La Plata para reclamar al gobierno de la provincia de Buenos Aires y exigir al gobierno provincial que arbitre los mecanismos necesarios para suspender las deudas de docentes estatales, uno de los sectores más endeudado de la Provincia, con pasivos que se generan, tanto con los bancos, como con las billeteras virtuales, ya que no se cubren las necesidades básicas con los salarios actuales.

Con respecto a la exigencia del Gobierno Nacional de cumplir con un porcentaje mínimo de actividad educativa exigido por la ley de Reforma Laboral, Rodríguez indicó que: "La respuesta a eso fue contundente porque no se alcanzó ese porcentaje exigido por el Gobierno. Vamos a seguir peleando en contra de esta disposición en contra de nuestro derecho a huelga. Para los docentes lo esencial es cobrar un sueldo digno, que se invierta en infraestructura par que nosotros y los alumnos/as puedan tener clases en lugares adecuados, que se vuelva a activar el plan Meza que aportaba la Provincia y dejó de hacer", aseguró la docente.

Desde el SUTEBA bahiense denunciaron el último aumento pactado con el oficialismo Celeste a nivel provincial, al que catalogaron de "miserable y vergonzoso", ya que se encuentra muy por debajo de los niveles salariales pretendidos después de haber perdido poder adquisitivo por la devaluación en los últimos años.

Por último, Rodríguez sostuvo que ésta asamblea y convocatoria es una muestra de unidad evidente para continuar con la lucha que vienen sosteniendo: "A pesar de los ataques, de los intentos de criminalizar la protesta y disciplinarnos. Esto nos da más fuerza para seguir por este camino que venimos atravesando", finalizó.