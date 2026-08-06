Dolores Alende, la bahiense jugadora de Sociedad Sportiva que disfruta de una concentración en casa. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Los Seleccionados (masculino y femenino) Sub 19 de la Asociación Bahiense de Hockey se midieron ante los jugadores y jugadores Sub 16 más destacados del país, quienes se encuentran realizando una Concentración Nacional en la cancha de agua del Club Universitario bajo el plan de la Confederación Argentina.

Aprovechando el evento realizado desde el lunes y hasta hoy en nuestra ciudad, el martes y miércoles se realizaron un par de amistosos en el Complejo Héctor Gatica.

Además de servir como parte de los módulos que se llevaron adelante durante los trabajos de estos días, los partidos también le dieron la chance a los combinado locales para preparasre para su próxima presentación a nivel nacional.

"Está siendo una concentración súper linda, la gente de la Asociación y de Uni están muy predispuestas para que salga todo bien", reconoció Ricardo Mora, entrenador del Seleccionado Sub 19 de Damas local y quien también participa como asistente en la concentración.

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Ricardo Mora, DT del Sub 19 de Bahía y asistente en la Concentración Nacional.

El plantel femenino de la ABH disputó dos encuentros, cayendo en el primero por 1 a 0 y en el segundo por 4 a 0, aunque lógicamente lo importante en este caso no era el resultado ante el combinado nacional, que contó con la bahiense Dolores Alende (arquera de Sociedad Sportiva) y la montehermoseña Eva Arranz (Atlético Monte Hermoso).

"Los partidos fueron súper productivos -admitió Ricardo-, a nosotros nos hace crecer muchísimo porque nos marca las cosas positivas que tenemos y, también, los aspectos para mejorar", admitió.

Delfina Hernández, jugadora de Monte y quien también participa de concentraciones nacionales en su categoría, en acción.

Eva Erranz durante el amistoso ante la ABH.

Luego de esta prueba, el Sub 19 de Bahía ultimará detalles para presentarse en el Campeonato Argentino de la categoría, del 17 al 20 de septiembre.

"Estamos a un poco más de un mes de la competencia y la verdad que fue súper súper positivo: lo tomamos como un inicio de torneo. Las chicas pudieron poner en práctica algunos sistemas, la verdad que estamos súper contentos", agradeció Ricky.

"Además -agregó-, ese un momento lindo de compartir con los talentos del país, de poder hacer algo distinto, en donde a uno lo sacan de la zona de confort. La verdad que vienen siendo unos días súper productivos y estamos felices de tener estos eventos acá", redondeó Mora, quien también dirige a Independiente de Coronel Dorrego y tuvo un destacado paso por Atlético Monte Hermoso.

Baltazar Agudiak, jugador de El Nacional y la Selección de Bahía.

Benjamín Pascual, jugador de Uni y Bahía.

Lo mismo vivió el Seleccionado Sub 19 de Caballeros, con algunos refuerzos, que también tuvo doble prueba ante los jugadores Sub 16 elegidos para la convocatoria nacional.

Entre ellos se encontraba Francisco Cañizares, figura de Puerto Belgrano y de la ABH, quien sumó otra experiencia con la Confederación.

"La verdad que nos vinieron de 10 estos amistosos, porqué para nuestro Sub 19 es complicado conseguirles amistosos a ese nivel", reconoció el entrenador Mauro Carrizo.

"Si bien también vinieron chicos del Mayor para reforzar, la idea siempre fue darle rodaje a los más chicos para llegar a un mejor ritmo al torneo", agregó.

El combinado masculino de Bahía jugará su primer Campeonato Argentino del 15 al 19 de septiembre en Rosario, Santa Fe.

Francisco Cañizares, jugador de Puerto Belgrano y parte de la convocatoria nacional, le tocó enfrentar a sus compañeros.

En ambos amistosos, la victoria fue para los chicos de concentración, que se pusieron por 4 a 1.

"Más allá del resultado fueron buenos partidos y parejos, que nos sirvieron para lo que veníamos trabajando", cerró Mauro.