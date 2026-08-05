Doble alerta amarilla para Bahía Blanca y la zona para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta tarde un doble alerta amarillo por tormentas y fuertes vientos para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense. Los fenómenos se darían entre las 0 y el mediodía del jueves.

La novedad es que, además, una parte de nuestra región también estará bajo alerta naranja por precipitaciones.

El doble alerta por vientos, además de Bahía Blanca, incluye los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Tornquist, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Coronel Dorrego. También afectará a parte de la provincia de La Pampa.

Según se indicó, en esta zona se darán "lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas".

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"Las mismas podrán estar acompañadas por intensas ráfagas, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual", se indicó.

En cuanto al viento, "el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h".

Además, los distritos de Guaminí y Adolfo Alsina se encuentran bajo alerta naranja por tormentas y amarilla por vientos. En este caso, se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros. Estas condiciones se repiten en la mitad de la provincia de Buenos Aires, además de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Por ello, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; no sacar la basura; limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

También se recomienda cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Desde el municipio

Más allá de lo indicado por el SMN, desde el municipio de Bahía Blanca se indicó que "durante la madrugada continuará la probabilidad de lluvias, con posibilidad de algunas tormentas" y se aclaró que las lluvias se disiparán sobre el mediodía del jueves.

"Con respecto a la intensidad, no se prevén probabilidades de fenómenos fuertes. Todo indica que el aire más inestable no va a llegar tan al sur de la provincia. En caso de darse alguna lluvia un poco más intensa, sería entre las 23 y las 5. Aún así, los acumulados esperados para todo el evento rondan entre los 20 y 30 milímetros", se explicó.