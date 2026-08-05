Sedes y fechas confirmadas para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

l Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió este miércoles que la final del Torneo Clausura 2026 se dispute el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en la ciudad de La Plata, con horario aún por confirmar.

El encuentro se jugará a partido único y en campo neutral, tal como establece el formato de la competencia para su instancia decisiva.

El Clausura cuenta con dos zonas de 15 equipos y una fase regular de 16 jornadas. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los cuartos y las semifinales también se resolverán mediante eliminatorias a un solo encuentro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En esas tres primeras instancias será local el equipo mejor ubicado durante la etapa clasificatoria, mientras que la definición tendrá lugar en el estadio platense, independientemente de quiénes alcancen el partido por el título.

En caso de igualdad durante los 90 minutos de la final, se disputará un tiempo suplementario y, si el empate continúa, el campeón se determinará mediante una definición por penales.

El ganador del Clausura obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027 y enfrentará al campeón del Torneo Apertura en el Trofeo de Campeones.

Con la fecha y la sede ya establecidas, la Liga Profesional deberá definir próximamente el horario y las condiciones para la distribución de entradas entre los dos clubes finalistas.

*Espera Belgrano

Foto: Getty

El Trofeo de Campeones 2026 se disputará el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, según confirmó la Liga Profesional tras la reunión de su Comité Ejecutivo.

El partido enfrentará a Belgrano de Córdoba, campeón del Torneo Apertura, contra el ganador del Clausura, que todavía está en disputa.

El "Pirata" ya tiene asegurada su presencia y tendrá un atractivo adicional: volverá a definir un título en el mismo escenario donde conquistó el Apertura, cuando, en aquella oportunidad, venció 3 a 2 a River y levantó el trofeo ante su público.