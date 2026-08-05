Un jugador de la selección argentina se pronunció en contra de la Ley de Tierras: “No se venden”

El defensor central de la Selección Argentina, Lisandro Martínez, se pronunció en contra de la flexibilización en la venta de tierras contemplada en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno Nacional.

"Licha" lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde reposteó un contenido audiovisual que mostraba paisajes de distintos puntos de la naturaleza del país acompañado por el texto "Defender las Tierras". A esto, el jugador del Manchester United le sumó la frase propia: "¡Las tierras argentinas no se venden!".

El deportista oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, emitió este mensaje en la previa del debate parlamentario donde el Senado definiría los puntos de la iniciativa tras las arduas negociaciones políticas.