Villa Mitre y Olimpo juegan el sábado y después se enfrentan el miércoles, ¿de noche?

Se oficializó esta tarde la segunda fecha para Villa Mitre y Olimpo, en la continuidad del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, que otorga 4 plazas a los playoffs en busca del primer ascenso a la Primera Nacional.

Los representantes de la ciudad jugarán el sábado a las 15.30, antes de enfrentarse (el próximo miércoles) en una nueva edición del clásico (ver abajo).

El tricolor recibirá a Cipolletti en El Fortín, con Fernando Rekers como juez.

Mientras que el aurinegro visitará a Huracán Las Heras, con arbitraje de Maximiliano Manduca.

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La fecha, además, comenzará el viernes cuando Juventud Antoniana reciba en Salta a Alvarado, desde las 22, con Matías Billone Carpio como árbitro.

Mientras que también el sábado Argentino de Monte Maíz esperará por Atenas de Río Cuarto. Se medirán a las 15 con Leandro Sosa Abrile como juez principal.

Libre tendrá Kimberley, que ganó en la primera fecha.

*Cómo llegan

Villa Mitre volverá a su cancha luego de un muy buen triunfo, al superar como visitante a Atenas de Río Cuarto.

El tricolor se impuso por 1 a 0, con gol de Leonel Monti, y estiró a 10 partidos su invicto (5 triunfos y 5 empates), teniendo en cuenta la primera fase del certamen.

Cipolletti, en tanto, también inició el Nonagonal ganando pero como local.

El Capataz venció a Huracán Las Heras, por 1 a 0, con tanto de Marcos Pérez.

Olimpo, por su parte, arrancó el segundo tramo empatando ante Juventud Antoniana sin goles.

El 0 a 0 conseguido en el Roberto Carminatti fue el sexto del torneo para el aurinegro, que no pierde hace 8 partidos en su único traspié en el año.

Mientras que Huracán Las Heras buscará recuperase de la caída sufrida ante Cipo.

*Lo que viene

La tercera fecha se jugará entre semana, debido a la jornada postergada por la final del Mundial, lo que obligó a atrasar el cierre de la primera fase.

Debido a esto, el próximo miércoles se enfrentarán Olimpo y Villa Mitre en el Roberto Carminatti.

En ese sentido, en las próximas horas se definirá si el clásico puede jugarse por la noche.

En principio, el horario original es el de las 15, pero mañana se hará una prueba de luces en el estadio.

En caso de que esto sea positivo, el encuentro se disputaría a partir de las 19 o 19.30.

*La tabla

-Así están las posiciones en la Zona B: 1°) Cipolletti, Kimberley y Villa Mitre, 3 puntos; 4°) Juventud Antoniana (Salta) y Olimpo, 1; 6°) Alvarado, Argentino (Monte Maíz), Atenas (Río Cuarto) y Huracán (Las Heras), 0.