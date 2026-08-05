“¿Quiénes son?”: los personajes y actores de la serie de Moria Casán

La serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que tendrá como protagonistas a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en distintas etapas de la vida de la diva, se estrenará el próximo 14 de agosto a nivel mundial, en la previa de su cumpleaños número 80.

La producción argentina, creada y dirigida por Javier Van de Couter, recorrerá distintos momentos de la trayectoria de Moria en el cine, el teatro y la televisión, además de abordar los vínculos que marcaron su vida personal y profesional.

El elenco incluye a Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione; Micaela Riera y Leticia Brédice como Susana Giménez en diferentes etapas, Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Sebastián Rosso como Alberto Olmedo.

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También participan Javier Pedersoli como Carlos Rottemberg, Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich, María Fernanda Callejón como Zeta, Eloy Rossen como Galo, Rafael Ferro como Carlos Sexton, Joaquín Ferreira como Luis Vadalá, Giuliano Pianetti como Fito Páez y Luis Machín como Carlos A. Petit.

La ficción presenta a Moria como una "titiritera" de su propia historia y propone un recorrido por una mujer que convirtió la transgresión en una forma de supervivencia, mientras atravesaba distintas etapas de la cultura popular argentina.

La serie contará con la participación de la propia Moria Casán y tendrá guion y dirección de Van de Couter. (NA)