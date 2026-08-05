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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 6 de agosto en Bahía Blanca.

Andrea Castaño - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 6 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 10 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones intermitentes, viento moderado del sudeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo estará nuboso con precipitaciones remanentes, mejorando, y viento moderado del sector sur. El índice UV se prevé normal y la visibilidad seguirá buena.

La noche, a su vez, se presentará fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 5 grados.

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