El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 6 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 10 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones intermitentes, viento moderado del sudeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo estará nuboso con precipitaciones remanentes, mejorando, y viento moderado del sector sur. El índice UV se prevé normal y la visibilidad seguirá buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, a su vez, se presentará fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 5 grados.