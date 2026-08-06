Provincial U15: Bahía juega en casa, debutando a las 20, en Pacífico
También participan Olavarría, Mar del Plata, Chivilcoy, La Plata y Zárate-Campana.
Bahía Blanca será local desde hoy en el Provincial U15 Masculino, que disputará el grueso de la programación en Pacífico y tendrá como sede también en Liniers.
El seleccionado bahiense debutará frente a Olavarría, a las 20, en el William Harding Green (Castelli y Charlone), por la zona Sur. Libre tendrá Mar del Plata.
En tanto, en esta jornada inaugural, por la zona Norte, se medirán a las 18, Chivilcoy-La Plata, también en Pacífico. Libre, Zárate-Campana.
Los dos primeros de cada zona clasificarán a semifinales, mientras que los terceros jugarán por el quinto puesto.
Será la tercera cita a nivel provincial en este 2026, después de los torneos de U13 en ambas ramas, que se los adjudicó Bahía, en La Plata (masculino) y San Nicolás (femenino).
El fixture
Hoy
A las 18: Chivilcoy vs. La Plata (en Pacífico).
A las 20: Bahía vs. Olavarría (en Pacífico).
Viernes
A las 10: Olavarría vs. Mar del Plata (en Pacífico).
A las 10: Zárate-Campana vs. Chivilcoy (en Liniers).
A las 18.30: Bahía vs. Mar del Plata (en Pacífico).
A las 18.30: La Plata vs. Zárate-Campana (en Liniers).
Sábado
10.30: definición 5º puesto.
A las 18: 1º Norte vs. 2º Sur.
A las 20: 1º Sur vs. 2º Norte.
Domingo
A las 10.30: por el 3º puesto (en Pacífico).
A las 12.30: final (en Pacífico).
Bahía Blanca
Jugador (Equipo)
Lautaro Agüero (Bahiense del Norte)
Bautista Chotard (Bahiense del Norte)
Santiago Medina (Bahiense del Norte)
Franco Mierez (Bahiense del Norte)
Simón Ojeda (Bahiense del Norte)
Juan Pedro Vinderola (Comercial)
Valentín Gelabert (9 de Julio)
Benjamín Giacomodonato (9 de Julio)
Genaro Beliz (Pacifico)
Simón Apilli (Villa Mitre)
Gino Di Meglio (Villa Mitre)
Felipe Ferretti (Villa Mitre)
Faustino García De La Fuente (Villa Mitre)
Tiago Millán (Villa Mitre)
Entrenador: Juan Cruz Santini.
Asistentes: Mauro Richotti y Jorge Boveda.
Preparador físico: Wilfredo Lozano.
Psicólogo: Franco Borelli.
Kinesiólogo: Tomás Burastero.
Olavarría
Jugador (Equipo)
Tiziano Peralta (Chacarita)
Martín Tolosa (El Fortín)
Máximo Andes (Estudiantes)
Lucas Etchevarne (Estudiantes)
Ciro Arramón (Ferro)
Angelo Brugnoli (Ferro)
Lautaro Domínguez (San Martín)
Ciro Cossimo (Sport Club)
Benicio Pando (Sport Club)
Bruno Barragán (Racing)
Salvador Núñez (Racing)
Ramiro Zappacosta (Racing)
Bautista Corinaldesi (Racing)
DT: Sebastián Mazzoleni.
Mar del Plata
Jugador (Equipo)
Ramiro Seffino (IAE Club)
Bautista Landeta (IAE Club)
Facundo González (IAE Club)
Tomás Duarte (Peñarol)
Ceferino Cotrofe (Peñarol)
Agustín Stadler (Peñarol)
Julián Reboredo (Peñarol)
Felipe Carrera (Peñarol)
Valentino Giambernadino (Peñarol)
Evaristo Biocca (Quilmes)
Felipe Sánchez (Quilmes)
Thiago Liniers (Quilmes)
Federico Churio (Unión)
DT: Bautista Mendiola.
La Plata
Jugador (Equipo)
Lucio Ramos (Atenas)
Ciro Jara (Atenas)
Mateo Curzi (Banco Provincia)
Joaquín Barraza (Banco Provincia)
Matíass Kelly (Banco Provincia)
Gianluca Raitelli (Banco Provincia)
Francisco Balmaceda (Banco Provincia)
Tobías Ferrante (Chascomús)
Pedro Skoda (Náutico Ensenada)
Thiago Taborda (Náutico Ensenada)
Baltazar Piesciorovsky (Platense)
Vicente Cipolla (Reconquista)
Ramiro Conca (Unión Vecinal)
Germán Castillo (Unión Vecinal)
Bautista Cáceres (Villa San Carlos)
DT: Juan Ignacio Ramírez.
Chivilcoy
Jugador (Equipo)
Ciro Ciancaglini (Argentino)
Benjamín Moro (Argentino)
Federico Falasco (Bragado Club)
Mateo Cerdán (Colón)
Federico Crespi (Colón)
Tomás Ferreira (Gimnasia)
Nehuen Bartomeo (Millonarios de Bragado)
Santiago Tomassin (Millonarios de Bragado)
Lucas Machado (Quilmes de Mercedes)
Fermín Gómez (Racing)
Benicio Romano (Racing)
Stefano Ceciliano (Racing)
Lautaro Martínez (San Lorenzo)
DT: Joaquín Giorello.
Zárate-Campana
Jugador (Equipo)
Ian Gómez (Atlético Baradero)
Joaquín Díaz (Ciudad de Campana)
Emanuel Martínez (Independiente)
Ignacio Caffaratti (Náutico San Pedro)
Gregorio Hernando (Náutico San Pedro)
Rafael Marzoratti (Náutico San Pedro)
Sebastián Rey (Náutico San Pedro)
Felipe Sagrera (Náutico San Pedro)
Ramiro Del Do (Náutico Zárate)
Jonatan Furnier (Náutico Zárate)
Dante Rodríguez (Náutico Zárate)
Federico Vallejos (Náutico Zárate)
DT: Samuel Panatteri.