Sporting se llevó la victoria del Manu Ginóbili, en la reanudación de la LBB Bronce
El rojinegro bajó de la punta a Bahiense del Norte B. También ganaron Caza y Pesca, Pellegrini, Barracas, Bella Vista y Velocidad B.
deportes@lanueva.com
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
(Nota en desarrollo)
Sporting bajó de la punta a Bahiense del Norte B, al que venció 66 a 62, en el Manu Ginóbili, en el inicio de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".
Este fue uno de los dos triunfos visitantes de la jornada, que también tuvo como ganador en esa condición a Velocidad B, al imponerse a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), 56 a 53, en cancha de Argentino.
Pellegrini, por su parte, trepó a lo alto de las posiciones, al vencer a Sportivo B, 89 a 67.
Caza y Pesca Huracán Médanos -el ganador del primer tramo-, siguió de festejos, superando a Fortín Club (Pedro Luro), 75 a 46.
En tanto, Barracas ratificó su poderío como local, venciendo a Los Andes, 75 a 56 y siendo dirigido por Viviana Albizu, aunque ya bajo la mirada de Mario Errazu -el flamante entrenador que reemplazará a Albano Schneider- y que el viernes se pondrá en funciones.
Mientras que Bella Vista se anotó un importante triunfo frente a Whitense, 90 a 85.
Bahiense B 62, Sporting 66
Sporting se dio el gusto de volver a ganarle a Bahiense del Norte B, como en el debut, 66 a 62, resultado que le permitió bajarlo de lo alto de la tabla a quien fue el Nº1 de la fase regular.
El positivo regreso de Hernán Rava -estuvo lesionado- fue sumamente valioso para el rojinegro, que terminó con 9-21 en triples, de los cuales Rava sumó 4 de 8 y Mauricio Miguez, 3 de 4.
Bahiense del Norte B (62): L. La Bella (6), A. Tavella (1), J.C. Dauphin (5), F. Pérez (11), M. Fernández, fi; C. Massa (14), C. Brugniere (6), L. Peratta (8), B. Massa (3), D. Faure, A. Vilarino y G. Di Stéfano (8). DT: Santiago Cappa.
Sporting (66): G. Martínez (6), H. Martínez (5), H. Rava (15), M. Miguez (15), F. Salmeri (5), fi; G. Díaz (11), B. Kumorkiewicz (7), B. Falcioni (2) y M. Gómez. DT: Ian Costa.
Cuartos: Bahiense B, 15-23; 30-38 y 47-51.
Árbitros: Emanuel Sánchez y Jerónimo Javier Ocampo.
Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).
Pellegrini 89, Sportivo B 67
Pellegrini (89): J.I Castro (18), I. Gómez Lépez (15), M. Barrera (2), G. Chaves (21), A. Almirón (11), fi; Agustín Godeas (4), N. Themtham (10), L. Cataffi (8), Federico Godeas, G. Conti, A. Ramírez y B. Romero. DT: Juan Sergio Palumbo.
Sportivo B (67): F. Galassi (7), L. Temporelli (19), M. Pristupa (17), Y. Asnaghi (9), L. Santarelli (11), fi; B. Guaglianone, M. Rosso, F. Arizcuren, J. Labarere (2), J. Abad (2), G.Plunkett y T. Zuñiga. DT: Joaquín Tuero.
Cuartos: Pellegrini, 20-25; 42-38 y 65-56.
Incidencias: fue descalificado Agustín Godeas, por doble técnica.
Árbitros: Juan Agustín Matías y Alberto Arlenghi.
Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).
Bella Vista 90, Whitense 85
Bella Vista (90): S. Durando (19), B. Ruesga (3), T. De Cascos (15), T. Soria (23), R. Inglera (20), fi; S. Bertoni (8), R. Lipinski (2) y L. Rueda. DT: Pablo De Cascos.
Whitense (85): F. Cruz (12), F. Pentenero (13), M. Herbalejo (15), G. Resler (7), M. Ruarte (20), fi; C. Nador (11), L. Robledo, U. Martínez (7), T. Iturriaga y R. Ocampos. DT: Sebastián Dodero.
Cuartos: Bella Vista, 22-23; 46-38 y 57-64.
Árbitros: Néstor Schernenco y Ariel Mallimaci.
Cancha: Bella Vista.
Caza y Pesca 75, Fortín Club 46
Caza y Pesca (75): A. Solomon (8), N. Sánchez (24), F. Perrín (3), T. Martz (2), H. Banegas (14), fi; B. Bobb (6), B. Meschini (3), B. López (10), M. Nievas (2), A. Sensini y T. Suárez (3). DT: Gabriel Asnes.
Fortín Club (46): R. Osinaga (5), J. Aispuro (2), G. Zaccara (11), B. Fava (16), B. Ruiz (5), fi; J. Martínez (2), J. Huenuqueo, N. Santos (1), R. Sánchez, G. Tidei (4), J. Canan y P. Acuña. DT: Mario Zaccara.
Cuartos: Caza y Pesca, 14-10; 37-22 y 55-38.
Árbitros: Horacio Sedán y Fabrizio Rey.
Cancha: Caza y Pesca.
Barracas 75, Los Andes 56
Barracas (75): L. Durán (4), R. Catalá (13), J.R. Contreras, W. Rojas, M. Quevedo (6), fi; L. Polak (21), D. Ilari (3), A. Passeggi (9), M. Capurso (5), R. Eliosoff (14), I. Ríos Speerli y A. Aliscioni. DT: Viviana Albizu.
Los Andes (56): N. Guerrero, M. Murphy (9), I. De Brakeleer (6), J. Danzey (25), M. Varela (9), fi; G. Chávez, N. Schiaffino, F. Herrera (2), L. Belardino (3), D. Heredia (2) y T. Vergara. DT: Enrique Moreno.
Cuartos: Barracas, 21-14; 40-24 y 55-43.
Árbitros: Sebastián Giannino y Alexia González.
Cancha: El Bosque (Barracas).
Fútbol y Tenis 53, Velocidad B 56
Fútbol y Tenis (53): J.D. Pérez (11), J.P. Dumrauf (14), F. Crocioni, J. Wainmaier (7), Y. Sánchez (15), fi; N. Dueñas (4), F. Mutuverría, J. Monaldi y F. Córdoba (2). DT: Andrés Del Sol.
Velocidad B (56): F. López (5), N. Valdebenito (6), S. Mansilla, F. Martínez (7), S. Hiebaum (5), fi; T. Carvalhosa (21), J.I. Del Molino (5), R. Copreni (5), T. Rollhaiser (2) y J. Labeyrie. DT: Santiago Piñeiro.
Cuartos: Fútbol y Tenis, 18-12; 25-36 y 41-40.
Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Leandro Bressan.
Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).
Posiciones
El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:
1º) Barracas (10-2), 12 puntos
1º) Pellegrini (10-2), 12
3º) Bahiense B (9-3), 11
3º) Caza y Pesca (8-4), 11
5º) Sportivo B (8-4), 10,5
5º) Sporting (7-5), 10,5
7º) Whitense (6-6), 9,5
7º) Los Andes (6-6), 9,5
9º) Bella Vista (4-8), 9
10º) Velocidad B (3-9), 8,5
11º) Fútbol y Tenis (1-11), 7
12º) Fortín Club (0-12), 6,5