Messi marcó dos goles en la victoria de Inter Miami, en su primer partido como titular luego del Mundial

Lionel Messi marcó por duplicado para Inter Miami en su primera titularidad luego del Mundial 2026, en la victoria por 4 a 2 ante Atlético San Luis de México.

El rosarino se reencontró con el gol en el encuentro correspondiente a la primera fecha de la Leagues Cup, un certamen internacional que enfrenta clubes estadounidenses con clubes mexicanos.

El primer tanto de Leo llegó a los 10 minutos, al definir de primera un centro a media altura desde la izquierda del lateral Noah Allen, mientras que el segundo fue a los 44 minutos, ambos en la primera etapa.

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Los otros tantos del triunfo del equipo estadounidense los marcaron Micael y Telasco Segovia.

Además de Messi, en Inter también fue titular Rodrigo De Paul, quien salió reemplazado a los 66 minutos y en su lugar ingresó David Ruiz.

Desde el banco también llegaron los argentinos Facundo Muro y Mateo Silvetti.

De esta manera, Inter Miami comenzó con chances de clasificarse entre los primeros cuatro de la zona estadounidense, que avanzan a los cuartos de final del certamen que las “Garzas” ganaron en 2023 y fueron finalistas el año pasado.

En las próximas fechas, el conjunto de Messi jugará ante Monterrey y León, ambos de México, el sábado 8 de agosto a las 21:00 y el miércoles 12 desde las 20:30, por un lugar entre los cuatro clasificados.