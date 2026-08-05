Las reservas del Banco Central superaron los US$50.000 millones por primera vez en siete años

El Banco Central concretó este miércoles su sexta jornada seguida de compra de divisas. Si bien moderó el saldo diario, las reservas internacionales superaron los US$50.000 por primera vez desde 2019.

Las arcas de la entidad totalizaron US$50.059 millones al final de la rueda, un nivel al que no llegaban desde el 13 de septiembre de 2019, cuando las reservas habían cerrado en US$50.089 millones.

Fuentes del BCRA explicaron que la mejora diaria de las reservas -que sumaron US$417 millones- se explicó por la suba de cotizaciones de monedas y activos que las componen.

El asesor del Ministro de Economía Luis Caputo, Felipe Núñez, celebró el guarismo compartiendo en su cuenta de X el dato del Banco Central. “El BCRA superó los US$50.000 millones en reservas. Tremendo”, escribió.

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En los tres días hábiles de agosto, el organismo aminoró el ritmo de compras diarias. El lunes adquirió US$18 millones; el martes, US$28 millones; y este miércoles apenas US$8 millones. Así el promedio de la semana fue de US$18 millones, muy por debajo de los US$102 millones por jornada que captó en julio.

Los analistas de las consultoras privadas consideraron que el BCRA decidió ejercer menos presión compradora en el mercado de cambios con el objetivo de evitar un alza en el dólar. Para lo que resta del año, coinciden, el ritmo la acumulación de reservas dependerá de la estabilidad del tipo de cambio.

Cuántos dólares compró el Tesoro en 2026

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario, en enero de 2026, el organismo ya compró US$13.391 millones, en línea con lo pedido por el FMI. Solo hubo dos días hábiles en todo el año en el que el BCRA tuvo saldo neutro por su intervención: el 2 de enero y el 28 de julio. En el resto de las ruedas, siempre obtuvo resultado positivo.

En el primer semestre, el flujo de dólares creció impulsado por la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, así como por emisiones de deuda fuera del país por parte de empresas y provincias argentinas. Estos recursos permitieron al BCRA absorber una parte importante de los dólares presentes en el mercado.

En julio, las compras oficiales totalizaron US$2.163 millones, por encima de los US$1.418 millones de junio- cuando la autoridad monetaria había reducido en junio sus intervenciones -. El registro mensual más alto fue en abril, cuando se concretaron compras por US$2.770 millones.

De esta manera, la entidad ya alcanzó el objetivo de acumulación de reservas establecido para 2026 de entre US$10.000 y US$17.000 millones. (con información de TN)