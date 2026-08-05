Fechas confirmadas para la final y los octavos de la Copa Argentina: mirá cuándo juegan los grandes
Los ocho partidos están programados para disputarse entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre, en los cuales Boca, Independiente y Racing continúan en la competencia.
En una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino se confirmó la fecha de la gran final de la Copa Argentina, además de los días y horarios de la fase de octavos de la competencia.
El partido que permitirá a uno de los dos equipos levantar el trofeo federal que, a su vez, le da la chance de obtener uno de los cupos de clasificación directa al torneo internacional de la Copa Libertadores, será el miércoles 4 de noviembre, con horario y sede a confirmar.
Mientras que los ocho partidos que definen los cruces de los cuartos de final se disputarán en el plazo de dos semanas, entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre, donde de los 16 equipos solo tres de los cinco grandes siguen en camino.
Como último partido de esta instancia se enfrentarán Vélez Sarsfield contra Boca Juniors el miércoles 2 de septiembre desde las 21:15, pero este es uno de los encuentros que aún no tiene sede confirmada.
Antes, los cruces comienzan el próximo miércoles con el encuentro entre Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda a partir de las 19:15 en el estadio Marcelo Bielsa, también conocido como "El Coloso del Parque".
Mientras que, del otro lado, Racing de Avellaneda deberá medirse frente a Belgrano de Córdoba una semana después, el 19 de agosto desde las 19:15 en el estadio Único La Pedrera, el recinto ubicado en Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Además, Estudiantes de La Plata enfrentará a Barracas Central el jueves 27 de agosto a partir de las 19:00; este es otro de los encuentros con estadio a confirmar.
Partidos de octavos de final por Copa Argentina
Atlético Tucumán - Independiente - 12/8 - 19:15 - Estadio Marcelo Bielsa
Deportivo Riestra - Gimnasia y Esgrima La Plata - 18/8 - 17:00 - Estadio Norberto "Tito" Tomaghello
Banfield - Ferrocarril Midland - 18/8 - 21:15 - Estadio Nuevo Francisco Urbano
Racing - Belgrano (C) - 19/8 - 19:15 - Estadio Único La Pedrera
Aldosivi - Independiente Rivadavia (M) - 26/8 - 21:15 - Estadio Florencio Sola
Estudiantes de La Plata - Barracas Central - 27/8 - 19:00 - Sede a confirmar
Platense - Instituto (C) - 27/8 - 21:15 - Estadio Marcelo Bielsa
Vélez - Boca - 2/9 - 21:15 - Sede a confirmar