Habló la influencer que salió corriendo del departamento de Moyano: “Tengo errores como cualquiera”

Candela Arizaga rompió el silencio en sus redes sociales tras el escándalo que ocurrió en la madrugada de este martes cuando se la vio corriendo semidesnuda por las calles de Belgrano.

“Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera”, escribió en una historia de Instagram.

A modo de cierre, apuntó contra sus detractores.

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“A la gente que me bardea, le deseo mucho amor”, publicó.

¿Cómo fue el hecho? Cerca de las 5 de la madrugada del martes, la joven influencer salió corriendo desnuda de un edificio ubicado en avenida del Libertador 5414, esquina Virrey Loreto. El exdiputado y sindicalista Facundo Moyano la siguió y fue interceptado por efectivos en medio de la calle.

Un video registrado por un testigo muestra a la joven semidesnuda y visiblemente desorientada mientras camina de forma errática por la avenida del Libertador.

La policía y el SAME desplegaron un amplio operativo en plena avenida del Libertador. “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, afirmó un vecino en diálogo con Radio Mitre.

El diputado nacional y abogado “Huguito” Moyano ingresó a la comisaría 13 pasadas las 8.30 para tomar conocimiento de la causa y asistir a su hermano Facundo. Luego, se confirmó que el exdiputado es defendido por los abogados Alfredo Gascon y Miguel Molina.

Candela Arizaga es modelo e influencer y cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte imágenes de sus viajes, producciones fotográficas y distintos momentos de su vida cotidiana.

Alcanzó notoriedad pública a comienzos de 2024, cuando blanqueó su relación con el cantante L-Gante. Aunque el romance duró apenas unos meses, la pareja compartió fotos y videos en redes sociales que confirmaban el vínculo y despertaron el interés de los seguidores.

En sus redes, la joven también deja en claro su fanatismo por Rosario Central. En varias publicaciones se la puede ver en el Gigante de Arroyito alentando al “Canalla” e, incluso, vistiendo la camiseta del club. (Fuente: TN).