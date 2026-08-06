Un cuadrangular en Argentino, para acortar los tiempos de inicio de la LBB Oro y Plata

Buscando competir en pleno receso, Argentino organizó un cuadrangular entre hoy y el viernes, que tendrá en juego la Copa Alberto Scognamiglio.

En el primer turno, desde las 19.30 en el Ardubilio Severini se medirán Velocidad-Liniers, arbitraje de Horacio Sedán, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.⁩

Mientras que para las 21 está programado Argentino-Barrio Hospital, dirigiendo Emanuel Sánchez, Sam Inglera⁩ y Leandro Bressan⁩.

El viernes, en primer turno se enfrentarán los perdedores y en el segundo, los ganadores.

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La actividad en la LBB Plata se reanudará el viernes 14, mientras que la LBB Oro será el jueves 20, en ambos torneos, disputando el segundo tramo.